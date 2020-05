Marc Márquez acababa contrato a finales de 2020 y Honda se movió rápidamente este invierno para renovarle. La marca del ala dorada sorprendió al ofrecerle un proyecto por cuatro temporadas y mediados de febrero se anunció la firma. De esta forma estará ligado con HRC hasta 2024.

Este movimiento acabó con cualquier posible interés de otras marcas. KTM y Ducati no han escondido su admiración por el hexacampeón de MotoGP y los italianos incluso se interesaron por su situación contractual.

"Ducati pidió información, pero el proyecto Honda fue el mejor desde el punto de vista deportivo", desveló Márquez a Sky MotoGP.

En todo caso Márquez dio prioridad a la oferta de Honda y en cuanto la conoció descartó la opción de cambiar de aires.

"Empezamos a hablar y vimos que era un proyecto ganador para todos. Ningún equipo ofrecía más que Honda deportivamente, creían en mí. Son 4 años, es la primera vez en la historia. La idea fue de Honda. Al final del contrato veremos si teníamos razón", comentó.

El piloto de Cervera (Lleida) tendrá 31 años cuando termine este contrato con Honda. Aunque no descarta correr con otra marca antes de retirarse, de momento esa idea no pasa por su cabeza.

"Tengo 27 años, contrato por otros cuatro años. Nunca se sabe. He escuchado a las personas que dicen que también tengo que ganar con otra moto, pero tomé una decisión de corazón. [Honda] Me dio la oportunidad subir de Moto2 y ganar. En este momento digo que no, pero en el futuro nunca se sabe", remacha.

