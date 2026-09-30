Qué ha cambió en el nuevo Marc Márquez un año después de encontrar la “paz” consigo mismo

Tokio (Enviajo Especial).- Japón siempre ha sido especial para Marc Márquez, que mantiene unos vínculos muy potentes con el país asiático, donde ha celebrado cuatro de los siete títulos que acumula en la categoría de las motos pesadas. La consecución del último, el del curso pasado, probablemente fuera el más intenso y el que le provocó mayor satisfacción a un piloto que toda su vida se acostumbró a ganar, y que dejó de hacerlo de forma traumática en julio de 2020, a raíz del error de cálculo en la rehabilitación de su hombro derecho, tras una caída en Jerez. Desde entonces pasaron seis años y otras tantas operaciones, un infierno que le llevó a plantearse bajar los brazos, y hasta un cambio de moto. Todo ese sufrimiento y tensión quedó perfectamente reflejado en aquel grito estremecedor que soltó pocos segundos después de cruzar la meta el segundo, y poner el cerrojo al Mundial. "¡Lo he hecho! ¡Sí que lo he hecho!", se dijo a sí mismo, hablando en catalán, su lengua materna, subido a las estriberas de su Ducati, en un chillido que llegó a toda la audiencia gracias a un sistema de radio colocado por la organización especialmente por ese propósito.

Con el paso de las horas, ya más tranquilo, el español comenzó a notar los síntomas del sobreesfuerzo acumulado. "Me he quedado en paz conmigo mismo, pero también vacío. Ahora mismo no tengo ni ganas de subirme a la moto", soltó en los días posteriores, sin intuir que, efectivamente, iba a pasarse otra buena temporada sin poder hacer lo que más le gusta, como consecuencia del accidente que sufrió Indonesia, la cita inmediatamente posterior a la celebración del alirón, y en la que se volvió a hacer daño en el hombro. Aquella caída, en la que Marco Bezzecchi se lo llevó puesto nada más arrancar la carrera del domingo, le devolvió irremediablemente a esa cruel casilla de salida, y le obligó a reinventarse de nuevo. El corredor que saldrá a la pista este viernes, en los primeros ensayos libres, es muy distinto del que lo hizo hace ahora justo un año, como consecuencia de una enésima reconstrucción en la que ha vuelto a ajustar sus prioridades.

"Me he quedado vacío", dijo Marc Márquez tras ser campeón el año pasado en Japón Foto de: Ducati Corse

El nuevo contrato que Márquez acordó con Ducati supone una mejora considerable de las condiciones a favor suyo. Eso es algo lógico si atendemos a que, cuando firmó el acuerdo anterior (Junio de 2024), fue él quien priorizó el poder recalar en el equipo oficial de la marca de Borgo Panigale. Sin embargo, en 2025 se convirtió en la piedra angular de la compañía boloñesa, y eso le dio un poder negociador que, evidentemente, utilizó. "No obstante", cuentan desde los despachos de Ducati a Motorsport.com; "la renovación no fue para nada disparatada; ni estuvo en las cifras que se movían hace unos años en MotoGP".

Entre la firma del contrato y el anuncio pasaron varios meses, como consecuencia del atasco en las negociaciones entre el promotor del campeonato y los constructores y equipos, por la vertiente comercial que les vincula. El de Cervera (Lleida) aceptó la duración de dos años, hasta finales de 2028. En esta nueva etapa, sus emolumentos crecerán considerablemente respecto del bienio anterior (2025-2026), pero también lo harán el número de compromisos a los que deberá acudir. A partir del próximo mes de enero, a Ducati le saldrá más caro contar con Márquez, más celoso que nunca de sus prioridades.

Un ejemplo de esto último se produjo en el evento organizado por el promotor en el centro de Londres, el jueves previo al Gran Premio de Gran Bretaña. La organización no mandó la lista de los asistentes hasta el último minuto, confiando en que Márquez iba a dar su brazo a torcer, cambiar su agenda y sus tratamientos, para asistir. Algo que no ocurrió. "¿Por qué no fui a Londres? Porque tengo que mirar por mi recuperación, y pasarme un día más en casa puede suponerme una gran diferencia", argumentó el de Ducati, seguramente presagiando que se enfrentaba a uno de los fines de semana más complicados del año, en el que terminó el séptimo. "No tenía control sobre mi brazo derecho", les dijo a sus técnicos, nada más cruzar la meta el séptimo. Después llegaron dos dobletes consecutivos, en Aragón y en Misano, que le colocaron al frente de la tabla de forma momentánea, hasta que Jorge Martín volvió a hacerse con la batuta hace diez días, en Austria.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

La caravana del campeonato ya está en Asia, donde la nueva versión de Márquez buscará volver a maximizar su potencial, a partir de optimizar el tiempo del que dispondrá para prepararse y recuperarse después de cada esfuerzo. A la espera de saber si el Gran Premio de Qatar se llevará finalmente a cabo, el #93, como el resto de sus rivales, afronta el periodo de más concentración de carreras de todo el curso, con siete citas repartidas en una ventana de nueve semanas seguidas. Para evitar las consecuencias de los cambios de horario, Márquez se quedará en una isla de Indonesia después de la prueba en Mandalika, con su pareja, y dispondrá de algo más de una semana antes de desplazarse hasta Australia. "Es la primera vez que lo hace, aunque también lo tenía planeado el año pasado, pero la caída en Indonesia le hizo cambiar de planes", asegura a quien escribe estas líneas uno de los miembros de Vertical, su agencia de representación, que este miércoles estaba con él en Tokio.

El martes, Márquez asistió a un compromiso con el fabricante de los casos que utiliza, que es uno de sus patrocinadores más fieles. Al día siguiente, por la mañana, bajó al gimnasio del hotel y completó una rutina de ejercicios ayudado de gomas elásticas, para movilizar ese maltrecho brazo derecho. "Está muy pendiente de los valores que le da la cinta que lleva en el brazo y que mide el esfuerzo y el descanso", añade esta voz autorizada. Este mismo enfoque, basado en la gestión de los recursos de su propio cuerpo, prevalece también desde hace ya algunos grandes premios durante los fines de semana de competición. "Salgo el viernes y ya me hago una idea de cómo irán las cosas. Y eso me permite regularme para optimizar mi energía y el nivel de riesgo que corro cada vez que salgo a la pista", resume Márquez en su versión más selectiva.