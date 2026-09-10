Marc Márquez revela el razonamiento ‘estratégico’ detrás de la foto de su hombro

Marc Márquez ha admitido que publicó deliberadamente una foto que mostraba el estado de su hombro derecho, explicando que quería poner fin a las preguntas "agotadoras" sobre su estado físico.

Aunque el vigente campeón de MotoGP había evitado hablar abiertamente de sus lesiones en las últimas carreras, captó la atención de todo el paddock con una foto en Instagram, sin camiseta, que mostraba la pérdida de masa muscular en su hombro derecho tras varias intervenciones quirúrgicas.

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Confirmando las especulaciones de que no se trataba simplemente de una foto aleatoria compartida como parte de una galería más amplia del fin de semana en Aragón, Márquez admitió que el gesto fue, de hecho, estratégico.

Habiéndose cansado de las constantes preguntas sobre su brazo y cómo este afectaba a su rendimiento en pista, el piloto de Ducati explicó que se le ocurrió una idea para mostrar claramente la diferencia entre ambos brazos.

"En Silverstone no hablé de mi brazo, pero Ducati hizo su trabajo y en Inside [la serie de Ducati que muestra el día a día del equipo] sí hablé de ello.

"También oí decir que estaba enfadado. No, no estaba enfadado, porque es el tipo de contenido que realmente gusta a los aficionados.

"Pero luego, en Aragón, volvieron las preguntas sobre mi brazo. Ya había dicho que estaba harto de responder.

"Entonces, tras el GP de Aragón, le dije a mi equipo que quería encontrar una solución, y dimos con la fórmula adecuada. Bueno, la encontré yo, porque fue idea mía.

"Ellos siempre me dan su opinión, pero es algo muy personal; además, es la mejor manera de acabar con las preguntas sobre mi estado físico.

"Las cosas son como son. Sigo disfrutando, me siento competitivo y trato de dar el máximo cada fin de semana con lo que tengo".

Marc Marquez, right arm, Aragon

El hombro derecho de Márquez sufrió una lesión grave de nuevo en octubre del año pasado, cuando fue embestido por Marco Bezzecchi (Aprilia) en la salida del GP de Indonesia.

Desde entonces, ha sido sometido a dos operaciones para tratar la lesión, pero sigue sin recuperar la fuerza muscular necesaria, lo que afecta a su rendimiento en pista.

Tras aceptar que no está rindiendo al mismo nivel que en su temporada de 2025, en la que se proclamó campeón, Márquez ha decidido centrarse en la lucha por el título en lugar de obsesionarse con su estado físico.

"Las preguntas sobre mi brazo me restaban energía", comentó. "Así que, si quiero luchar por este campeonato, necesito volcar toda mi energía y concentración en la pista".

"Esa ha sido mi estrategia; así estoy más tranquilo. Cuando me pregunten por el brazo, diré que ya respondí tras la carrera de Aragón y no añadiré nada más".