Márquez dice que su recuperación está "estancada"

Después de nueve meses de baja por una lesión en el brazo derecho, Marc Márquez volvió a las pistas el 16 de abril en el FP1 del Gran Premio de Portugal. Desde entonces ha pasado un mes y medio y ha completado tres fines de semana, los de Portimao, Jerez y Le Mans, sin que de momento haya podido dar un gran paso adelante.

El piloto de Honda ya avisó el jueves que las características del trazado italiano le iban a poner las cosas complicadas a nivel físico, una previsión que se confirmó este viernes al final de la jornada, en la que Marc acabo con el 12º mejor tiempo.

“De momento el día ha estado marcado por el físico. Desde la salida he visto que me costaba bastante. Donde más sufro es en la segunda salida. Cuando salgo del box me cuesta. En la última fue un poco mejor. Veremos cómo se desarrolla el fin de semana”, introdujo el corredor español.

“Parece difícil de explicar porque han pasado ya (casi) dos meses desde Portimao y tendría que estar mejor, pero estoy bastante igual que entonces, estancado, mal del hombro (derecho) y eso me hace funcionar de forma incorrecta el brazo, y en este circuito lo estoy notando mucho. En los cambios de dirección es donde más sufro en todas las pistas y en Mugello hay muchos”, concreto el ocho veces campeón.

También el jueves, Márquez reconoció que en más de una ocasión tras su regreso se planteó parar y bajarse de la moto.

“De momento la situación no es la que queríamos, pero es buena para ir encima de una moto, dar vueltas y acumular kilómetros, pero si viéramos que de medio buena pasa a ser peligrosa, sería el momento de parar y pensar en Montmeló, pero de momento no estamos todavía en esa situación”, descartó.

Una posibilidad que, sin embargo, no se descarta, incluso el team manager del equipo, Alberto Puig, lo admitió antes del FP2.

“Lo dije ayer con la boca pequeña, pero lo ha dicho también Puig. Es una realidad, estamos priorizando otra cosa ahora. Correr y coger cinco puntos o uno no va a cambiar nuestro resultado a final de año. En HRC si no ganas es un mal año, da igual quedar tercero, quinto o el diez. Tengo que saber de dónde vengo y dónde voy. En Le Mans me olvidé un poco gracias a la lluvia, pero hemos sufrido un poco hoy en los dos entrenamientos. Estoy haciendo un test en carrera, es la única manera que tengo de hacer vueltas en una moto. Un futbolista puede entrenar en solitario, nosotros solo podemos readaptarnos a la competición corriendo carreras y delante de las cámaras, y eso es lo que estamos haciendo”.

Disquisiciones físicas al margen, los problemas de Honda van más allá y la mejor RC213V del día, la de Nakagami, solo pudo ser 7ª. Le pidieron a Márquez que valorara dónde residen los problemas y si tienen que ver con el nuevo neumático trasero.

“El neumático trasero si lo haces trabajar es el mismo para todos y el mismo de Jerez en 2020, donde hice una gran carrera hasta la caída. Siempre he dicho que la Honda es crítica y necesitas caídas para llegar al límite. En mi estado, estas caídas restan confianza. En mi lado del box no estoy pilotando al cien por cien. Si comparas con una vuelta de 2019 aquí, la moto se mueve la mitad porque no la puedo mover, tienes que ir al límite toda la vuelta y ahora no puedo hacerlo. Tenemos problemas de tracción, sí, pero ya los teníamos antes. Cuando no estás bien se nota en pista y, en consecuencia, también en los resultados”.

Por último, le plantearon al catalán si todos los pilotos de Honda van, ahora mismo, en la misma dirección.

“Honestamente no sé cómo está la situación y que está usando cada piloto, yo estoy con una moto muy similar a la de 2019, con algunas novedades. Poco a poco, cuando me vaya encontrando mejor iré poniendo las cosas de 2020. Hemos hecho un reset en mi lado del garaje y cuando esté mejor iré dando pasos adelante. Es la única manera de entender si vamos por la buena dirección en mi estilo de pilotaje”, cerró el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

