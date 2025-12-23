Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
MotoGP

Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión

Marc Márquez volvió a subirse a la moto dos meses y medio después de su lesión, como compartió en sus redes el piloto de Ducati.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Marc Marquez en una Ducati de motocross

Como ya había revelado él mismo la semana anterior, el regreso de Marc Márquez a la moto era inminente, y se cumplió este lunes 22 de diciembre, cuando se puso a los mandos de una motocross, una 450 Desmo, en el circuito de Alcarrás, en Lérida, como publicó en sus redes sociales.

 

El multicampeón de MotoGP había admitido estar listo para el regreso ya que habían pasado "tres meses" desde la caída que le obligó a operarse por una fractura en el coracoides y de los ligamentos en el hombro derecho. Ese accidente, provocado por el italiano Marco Bezzecchi en la salida del GP de Indonesia, fue el 5 de octubre, apenas una semana después de hacerse matemáticamente con el título de 2025, y desde entonces el #93 no se había podido subir a la moto.

Ahora, más de dos meses y medio después, Márquez, que asumió que no había vacaciones de Navidad para él este año, volvió a ponerse a los mandos de una Ducati, esta vez de motocross, junto a su hermano y subcampeón del mundo Alex Márquez y al nuevo piloto de Honda, Diogo Moreira.

"Primer día encima de la moto", publicó Márquez en redes sociales. "Mucho trabajo por delante, pero ha llegado el momento de empezar a acumular horas y sensaciones. ¡Paso a paso!".

Márquez había dicho que el domingo o esta semana se subiría de nuevo a una moto, y lo hizo este lunes, con su mítico dorsal en la Ducati. Además, este martes continuará con la preparación.

Hay que recordar que el reglamento impide al piloto catalán volver a subirse a una MotoGP antes del test de Sepang, que se celebrará a principios de febrero, del 3 al 5, después de que probadores, rookies y marcas con concesiones puedan rodar del 29 al 31 de enero también en esa pista del GP de Malasia.

Los otros test donde Márquez podrá acumular rodaje con la Ducati después de haberse visto obligado a perderse las últimas carreras y el test postemporada del pasado 17 de noviembre en Valencia, serán el 21 y 22 de febrero en Chan, sede del GP de Tailandia.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ezpeleta: "Liberty está super contenta con la compra de MotoGP"

Comentarios destacados
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
El GP de Portugal vuelve a la F1 en 2027 y 2028 por Zandvoort

El GP de Portugal vuelve a la F1 en 2027 y 2028 por Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
El GP de Portugal vuelve a la F1 en 2027 y 2028 por Zandvoort
Así vivimos la carrera del GP de Italia 2025 de F1 en Monza

Así vivimos la carrera del GP de Italia 2025 de F1 en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así vivimos la carrera del GP de Italia 2025 de F1 en Monza
El nuevo Safety Car de la F1, el Aston Martin Vantage S

El nuevo Safety Car de la F1, el Aston Martin Vantage S

Fórmula 1
Fórmula 1
GP Países Bajos
El nuevo Safety Car de la F1, el Aston Martin Vantage S
Marc Márquez
Más de
Marc Márquez
Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"

Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"

MotoGP
MotoGP
Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"
Por qué Ducati se enfrenta a su renovación más complicada con Marc Márquez

Por qué Ducati se enfrenta a su renovación más complicada con Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Por qué Ducati se enfrenta a su renovación más complicada con Marc Márquez
Por qué los números muestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es una ilusión

Por qué los números muestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es una ilusión

MotoGP
MotoGP
Por qué los números muestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es una ilusión

Últimas noticias

Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión

Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión

MotoGP
MGP MotoGP
Marc Márquez regresó por primera vez a una moto desde su lesión
Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?

Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes, Red Bull y los motores de 2026: ¿Qué hay detrás del reciente alboroto en la F1?
Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito

Dakar
DAKR Dakar
Heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, participará en el Dakar de incógnito
¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

WEC
WEC WEC
¿Será Exeed el primer equipo chino en Le Mans?

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros