"Por primera vez no tuve miedo en la caída", destaca Márquez

Cargar reproductor de audio

El piloto de Honda ya había avisado que las altas expectativas que estaban rodeando a su reaparición este fin de semana en el Gran Premio de Aragón no tenían una base sólida, y el corredor español quedó cortado en la Q1, no pudo luchar por la pole y saldrá 13º, desde la quinta fila de la parrilla, lo que en MotoGP, hoy en día, es prácticamente imposible de recuperar.

Tras reaparecer en los test de Misano, donde dio 100 vueltas, y el viernes en los dos primeros libres de Aragón, a Marc Márquez le llegó la primera caída tras la cuarta operación en el brazo.

“Las caídas, lo dije ayer y si lo sé no lo digo (risas), forman parte del trabajado, llevaba días cogiendo riesgos con los test con la CBR, los entrenamientos en Misano, ayer y llega el día que la pierdes. Por la tarde lo he sabido controlar un poco más este punto. Una vez más ha sido un día bueno para nosotros, sobre todo porque por la tarde me he encontrado bien, rápido y fluido encima de la moto, que es lo más importante. En cambio, por la mañana no me encuentro bien, no me siento fluido, pero por suerte la carrera es por la tarde, así que espero que vaya bien. Si vas más relajado te cansas menos", explicó el de Honda.

Márquez no quiere marcarse objetivos concretos a nivel de posición al final de la carrera.

"Resultado no voy a decir ninguno, hoy habéis visto la realidad, ayer me decíais que los rivales me veían en el podio, las expectativas se pueden crear muy altas, lo que tú quieras, pero yo sé mi realidad, dónde estoy y el nivel de fuerza que tengo, esto es el campeonato del Mundo y para luchar con los mejores tienes que tener unas sensaciones y un punto de partida que, ahora, es justo. El objetivo es acumular kilómetros y dar vueltas. Claro que empujaré, seguro, y si puedo acabar décimo mejor que undécimo, seguro, lo intentaré, pero sabiendo cuáles son nuestros límites".

En la previa, la carrera de Aragón ofrece dos espectáculos, la pelea por el título y lo que pueda hacer el corredor de Honda.

"A nivel de ritmo hay dos carreras, la de los tres de delante, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, que creo que se van a escapar desde el principio, y luego hay un grupito de pilotos que unos van más rápido con neumático nuevo y los otros con el usado, y es ahí donde vamos a intentar estar si hacemos una buena salida, coger un ritmo aceptable y estar con gente en la carrera, para que sea más entretenida. Hace más de tres meses que no hago una carrera entera (Mugello) y eso se va a notar, en la salida, en las primeras vueltas y al final. Cuando volví en Portimao lo intenté y cometí errores, lo pondré todo de mi parte, pero hasta un punto".

Lo más importante, sin duda, es que, tras dos jornadas de gran premio, Marc no se ha quejado del brazo operado por cuarta vez.

"El brazo, lógicamente, se fatiga, salen algunas molestias, pero lo importante es que estas molestias son controlables, cuando descanso bajan y voy cogiendo musculatura", dijo.

"Lo que más me ha gustado hoy es que mi cabeza, cuando me he caído, no ha tenido miedo de poner el brazo en suelo, que antes siempre me encogía y nunca sacaba el brazo. Hoy, inconscientemente, lo he sacado, que es una de las cosas importante, que a nivel natural me salgan estos gestos".

La caída fue en el perfil derecho, el del brazo operado cuatro veces.

“Nunca quieres caer, pero que la primera caída haya sido resbalando ha sido un alivio. Me he caído y ya está, hace tres meses que no me arrastraba por el asfalto a 150 Km/h, he ido a coger la segunda moto, no se ha nada resentido el brazo y de cara a coger confianza es importante, ahora puedo poner los dos brazos, no sólo el izquierdo, algo que hasta ahora no pasaba".

Sobre el nuevo formato de fin de semana para 2023 en MotoGP, Márquez insistió en que "me gusta, ya lo dije en Austria cuando se anunció", pero no quiso pensar tan allá.

"De momento tenemos que trabajar dentro del box para crear un proyecto ganador, tanto de moto como de piloto, si tenemos moto y piloto es un concepto que me gusta, los adelantamientos y carrera movidas siempre me han gustado más".

Pese a sus limitaciones, Márquez ha estado en el centro mediático del fin de semana de Aragón, por lo que ha tenido que abstraerse de las expectativas creadas.

“A nivel psicológico este fin de semana se afronta evadiéndome del mundo. Es evidente que estoy orgulloso y entiendo el boom mediático, pero tienes que saber evadirte y ser realista, concentrarte en lo tuyo. Está claro que la ilusión siempre está ahí, de ilusión se vive, me gustaría salir, ponerme primero, escapar y ganar, pero no es lo que toca y la realidad es otra. Hay que afrontar la carrera sabiendo dónde estamos. Pero también es verdad que tenía ganas de reaparecer en Aragón, que he apretado las tuercas para volver aquí, sí es cierto, y que llego muy justo, también es cierto, pero son cosas que debo saber entender".

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, leix Espargaro, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 36 Foto de: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 36 Foto de: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 23 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 24 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 25 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 26 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 27 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 28 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 29 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 30 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 31 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 32 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 33 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 34 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 35 / 36 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 36 / 36 Foto de: Repsol Media