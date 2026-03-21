Marc Márquez: la sprint habría sido imposible si el agujero estaba en la línea de carrera

Marc Márquez afirma que MotoGP tuvo suerte de que el agujero que se formó en el circuito de Goiânia no se extendiera hasta la línea de carrera, lo que permitió que la sprint del Gran Premio de Brasil se disputara tras las reparaciones.

La carrera del sábado a media distancia del Gran Premio de Brasil quedó en duda cuando los pilotos detectaron un agujero en la recta de salida/meta después de la clasificación.

Varios operarios acudieron al lugar y tuvieron que cortar una sección del asfalto antes de realizar trabajos de reparación para permitir que la actividad en pista se reanudara.

El inicio de la sprint se retrasó repetidamente y finalmente comenzó con 80 minutos de demora, mientras que la clasificación de Moto2 fue aplazada hasta el domingo por la mañana.

A pesar de algunas preocupaciones, la sprint se completó sin problemas, con los pilotos evitando fácilmente la zona reparada durante las 15 vueltas de carrera en condiciones de pista seca.

El piloto oficial de Ducati, Márquez, dijo que MotoGP reconoció que la situación podría haber sido más grave si el daño hubiera aparecido en la línea de carrera.

"Rezamos para que las condiciones se mantuvieran así. Ese agujero está fuera de la línea, por eso pudimos correr", dijo a TNT Sport tras vencer a Fabio Di Giannantonio, del VR46.

"Es cierto que hicieron un trabajo increíble, pero rezamos para que el agujero no estuviera en la línea de carrera, porque si no, habría sido imposible [correr]."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al hablar con los medios después de la sprint, añadió: "Estas son cosas que pasan en circuitos nuevos. Construyeron este circuito en un año —en realidad, diez meses— e hicieron un trabajo muy bueno."

El horario de inicio de la sprint se aplazó tres veces, con un primer retraso de 20 minutos seguido de nuevas demoras, antes de que la acción comenzara finalmente a las 16:20 hora local.

Márquez admitió que los repetidos retrasos alteraron su preparación para la sprint y que en un momento lo dejaron molesto.

"Es cierto que hubo un momento en el que me molesté un poco con las decisiones que estaban tomando, porque para un piloto no es fácil prepararse, relajarse, volver a prepararse, activarse, volver a relajarse, hacer eso tres veces", dijo.

"Tenemos nuestros rituales, nuestras formas específicas de entrar en calor, y eso es una de las cosas que tenemos que mejorar de cara al futuro.

"Sin embargo, es cierto que la situación que afrontamos fue excepcional y logramos salvar la fecha del campeonato de la mejor manera posible."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piloto de KTM, Pedro Acosta, dijo que le sorprendió que la carrera pudiera disputarse dadas las circunstancias.

"Sinceramente, ya es mucho que hayamos podido hacer la sprint, aunque se retrasó más de una hora. Ya es mucho que hayamos corrido", dijo.

"Nunca había visto que apareciera un agujero en un circuito, y menos en MotoGP. Me parece un poco demasiado."

El piloto de Aprilia, Jorge Martín, sin embargo, restó importancia al problema tras lograr su primer podio desde su título de 2024, diciendo que fue fácil para los pilotos de MotoGP evitar pasar por el cráter en la recta de salida/meta.

"No es fácil mantener la concentración durante más de una hora y media después. Simplemente estaba haciendo mi rutina otra vez, igual que antes.

"Lo solucionaron. Ni siquiera lo vi. Creo que estaba fuera de la pista [línea de carrera]. Podemos correr con un agujero, porque no está en la línea de carrera, así que para nosotros, los pilotos de MotoGP, es manejable."

El piloto de Pramac, Jack Miller, añadió que el agujero estaba tan lejos de la línea de carrera que era muy poco probable que un piloto pasara por encima.

"Si terminás ahí, estás haciendo algo muy mal. Hicieron lo que pudieron y nos devolvieron a la pista, así que corrimos", dijo. "Claramente la base no estaba bien debajo del asfalto."

Fotos del GP de Brasil - sábado