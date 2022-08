Marc Márquez podría estar en el test de Misano, dice Honda

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez pasará una revisión médica crucial el próximo 25 o 26 de agosto, esta misma semana, en la que se le realizará un TAC para confirmar que el hueso operado en junio, por cuarta vez, se ha consolidado.

Si el resultado es positivo, Alberto Puig, team manager de HRC, espera que el piloto pueda estar presente en el test que se realizará el martes y miércoles posteriores al Gran Premio de Misano, dentro de dos semanas.

Honda espera que Marc pueda estar en esos ensayos aún sabiendo que, si todo va bien, el corredor no estará al cinco por cien físicamente, pero en el equipo se espera que pueda marcar el rumbo del desarrollo de la moto de 2023.

“Sería un problema”, dijo Alberto Puig en DAZN de España cuando le preguntaron qué pasaría si Márquez no está en el test.

“Se han ido siguiendo los pasos (que marcaron los médicos tras la operación), esta semana le harán un TAC, y los médicos nos transmitieron que ‘si el hueso está bien, espabila'. Vamos a ver cómo está el hueso”, dijo el ex piloto.

“Personalmente creo que para la carrera (de Misano) no estará, pero sí puede estar para el test, y aunque no sea para hacer 100 vueltas al día, que pueda hacer cuatro salidas, para decir esto sí o esto no, sería muy importante”, subrayó.

Para Honda es vital que el corredor pueda marcar la pauta sobre la que trabajar con la moto del año próximo.

“Si no está en el test, será más de lo mismo, será mucho tiempo sin tener a Marc en los test y será complicado”, advirtió.

Para Honda, esperar a Marc a final de temporada o para el test de Valencia, en noviembre, es llegar tarde.

“Normalmente el test de Misano es muy importante para preparar un prototipo de cara al test de Valencia, si Marc no está en Misano iremos como hasta ahora, a ciegas”.

“Siempre hemos tenido un piloto que ha marcado el rumbo, el que más conoce esta moto es Marc, por el tiempo que lleva y por la calidad de las carreras que ha hecho. Él conoce la moto muy bien, no es que los otros no la entiendan, pero el que mejor la conoce es el que más ha ganado. Si no está nos dificulta mucho la labor”, finalizó Puig.