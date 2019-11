Marc Márquez ve "preparado" a Alex para llegar a Honda

Cheste.- El actual campeón del mundo se ha quedado sin compañero para la próxima temporada tras anunciar Lorenzo que dejará de competir después del Gran Premio de Valencia, que se disputa este fin de semana.

“Está claro que la noticia del día ha sido la retirada de Jorge y ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Una de las cosas que más he destacado es el compromiso, no me lo esperaba porque en Malasia su compromiso en el box era el mismo que en la primera carrera. El jueves estaba probando cosas en la moto y eso demuestra que su compromiso y entrega al proyecto ha sido el mismo desde el principio hasta el final", explicó este jueves Márquez en Valencia.

"La decisión en sí dice mucho de él, de cómo es, un campeón y cuando se ha visto que la victoria estaba demasiado lejos ha decidido retirarse e irse a casa. He ido a felicitarle por su carrera deportiva, pero también por tomar esta decisión que no es nada fácil para un deportista”, añade.

Ahora, la estructura del equipo cambia para el año que viene, y ahí se abre una ventana para la llegada de Alex Márquez, campeón este año de Moto2.

“Está claro que con la retirada de Jorge queda una moto libre, una moto importante, la HRC de fábrica. La noticia ha pillado por sorpresa a todos, incluido a Honda, ahora hay que ponerse a trabajar, ver que estrategia quieren, si un piloto con más experiencia o darle la oportunidad a un joven con proyección y, lógicamente, dentro de esos jóvenes está el campeón del mundo de Moto2. No es ningún secreto”, confiesa el #93.

También lee: Honda evaluará juntar a Marc y Alex Márquez

En principio, Alex tiene contrato con el Estrella Galicia para 2020 en Moto2, pero con el nuevo escenario Marc no vería problemas a una llegada anticipada a nivel de presión o falta de experiencia.

“No depende de mí, es una pregunta muy personal para mi hermano, yo no voy a influir ni de un lado ni del otro. Pero habiendo quemado la etapa de Moto2 con un título mundial, yo personalmente, le veo preparado para todo. Luego es una decisión personal de él y deportivamente es Honda quien toma las decisiones”.

Hace un año, cuando fichó a Lorenzo, Honda consultó con Marc la maniobra, en el caso de ser ahora su hermano el objetivo, supuestamente, no haría falta consultar a Marc, que parece convencido de que Alex puede estar junto a él en el box de HRC.

“No he negado nunca que mi sueño siempre ha sido competir con o contra mi hermano en MotoGP, y para eso él está trabajando de la mejor manera en Moto2, quemando la etapa como toca en la categoría intermedia, siendo campeón y ganándose un sitio en MotoGP. Está claro que yo no voy a forzar la situación ni por una parte ni por la otra, pero ya que mi hermano esté en la lista de candidatos es un orgullo, porque que HRC se interese por ti lo tienes que aprovechar al cien por cien”.

↓ La celebración de los Márquez en Cervera ↓