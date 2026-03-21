MotoGP GP en Brasil: Márquez bate a Di Giannantonio en una emocionante Sprint

Marc Márquez se impuso a Fabio di Giannantonio en un duelo en los últimos compases para hacerse con su primera victoria desde su regreso tras la lesión en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil.

El piloto oficial de Ducati aprovechó un error de Di Giannantonio a tres vueltas del final para ponerse en cabeza, antes de resistir el contraataque final del VR46 y cruzar la línea de meta con una ventaja de tan solo 0,213 segundos.

El resultado supuso su primera victoria en cualquier prueba desde el Gran Premio de San Marino en septiembre.

La salida de la carrera sprint de Goiânia se retrasó 80 minutos mientras los trabajadores de la pista reparaban un gran bache que había aparecido en la recta de salida/meta tras la sesión de clasificación.

Cuando comenzó la carrera, di Giannantonio realizó una salida limpia desde la pole position para liderar la entrada en la curva 1, mientras que Fabio Quartararo saltó de la cuarta a la segunda posición tras adelantar a Marco Bezzecchi y luego a Marc Márquez en la curva 4.

El vigente campeón de MotoGP, Márquez, logró recuperar la segunda posición de Quartararo en la frenada de la curva 1 en la vuelta 3 de 15, pero para entonces, Di Giannantonio ya había conseguido una ventaja de casi un segundo.

El piloto del VR46 siguió ampliando su ventaja en las primeras vueltas, pero Márquez comenzó a recortarle distancia a mitad de la carrera, reduciendo la diferencia a un segundo en la vuelta 7.

Márquez se encontraba a tiro a unas cinco vueltas del final, pero el momento decisivo llegó en la vuelta 13, cuando Di Giannantonio perdió el control al salir de la curva 12.

Márquez aprovechó inmediatamente la oportunidad para ponerse en cabeza, pero di Giannantonio le mantuvo a raya hasta la bandera a cuadros.

Ambos pilotos marcaron exactamente el mismo tiempo en la última vuelta, pero Márquez nunca dejó la puerta abierta para que su rival recuperara el puesto en el podio.

Aunque Quartararo tuvo un impresionante comienzo de carrera y rodó en puestos de podio detrás de Di Giannantonio y Márquez, su ritmo decayó rápidamente en el sprint, dejándolo rezagado tras un trío de Aprilia.

El mejor representante de la marca de Noale fue el campeón de 2024, Jorge Martín, quien se benefició de un error de su compañero de equipo Bezzecchi en la sexta vuelta para hacerse con la tercera posición. El resultado supuso su regreso al podio tras una temporada 2025 de pesadilla plagada de lesiones.

Bezzecchi no pudo recortar distancias con Martín y terminó cuarto, por delante de la mejor Aprilia de Trackhouse, pilotada por Ai Ogura.

Por detrás de Quartararo, Álex Márquez terminó en un solitario séptimo puesto con la Ducati de Gresini, mientras que el piloto oficial de Ducati, Francesco Bagnaia, aguantó el ataque de la KTM de Pedro Acosta para hacerse con el octavo puesto.

El favorito local, Diogo Moreira, estuvo a punto de arrebatarle el último punto a Acosta, pero finalmente tuvo que conformarse con la décima posición.

El piloto de segundo año de Gresini, Fermín Aldeguer, sufrió un fuerte patinazo en su regreso a MotoGP y cayó hasta la vigésima posición en la salida, antes de recuperarse y terminar en decimocuarta posición.

El debutante de Pramac, Toprak Razgatlioglu, también perdió varias posiciones en la primera vuelta y no pudo pasar del 18.º puesto.

Johann Zarco, de LCR, y el piloto oficial de Honda, Joan Mir, sufrieron caídas en las primeras vueltas, mientras que Maverick Viñales, de Tech3, también se sumó a la lista de retirados.

Los resultados se publicarán a continuación