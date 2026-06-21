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MotoGP GP de República Checa

Marc Márquez vuelve a la lucha por el título después de que una victoria "superimportante" en Brno

Puede que todavía no esté en "modo ataque" en lo que respecta a la fuerza física, pero Márquez se está abriendo a hablar del título en sus ruedas de prensa

Richard Asher
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez ha admitido que ahora está en la lucha por el título mundial de MotoGP de este año tras su victoria en el Gran Premio de la República Checa.

El campeón defensor aseguró un segundo botín consecutivo de puntos máximos en Brno el domingo, subiendo al cuarto lugar en la clasificación de puntos. Con el líder Marco Bezzecchi sin puntuar durante todo el fin de semana, Márquez redujo la diferencia a 40 puntos.

El ascenso de Márquez llega apenas semanas después de que se perdiera dos carreras por una cirugía, lo que llevó a muchos a descartar sus opciones al título. Pero la forma del piloto oficial de Ducati en los dos últimos fines de semana de carrera en Hungría y Chequia, combinada con algunos errores autodestructivos de Bezzecchi y su equipo Aprilia, lo han metido de repente en la pelea.

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Tras recortar la diferencia en 37 puntos en Brno, ni siquiera Márquez pudo recurrir a sus ya trilladas afirmaciones de que ni siquiera estaba pensando en el campeonato.

"Quiero decir, hace un mes y medio, [yo] estaba completamente fuera [del campeonato]", dijo Márquez cuando le insistieron para que admitiera que estaba en la pelea. "Quiero decir, estaba en el hospital y a más de 100 puntos de distancia.

"Ahora - no sé por qué - estoy a 40 puntos del líder. Así que estamos en la pelea."

Lo que será aún más preocupante para quienes están por delante de Márquez - Bezzecchi, Jorge Martin y Fabio Di Giannantonio - es que esta victoria llegó en un circuito en sentido horario. Esa es una indicación más de que el brazo y el hombro derechos de Márquez se están recuperando de verdad.

"Es una victoria súper importante en el circuito de curvas a derechas [sentido horario]. Es algo especial - la estaba buscando."

Tampoco el astuto Márquez dejó pasar la oportunidad de recordar a sus rivales que su cuerpo seguía siendo una limitación pese a la victoria de hoy.

"Hoy, en la última parte de la carrera, la moto podía haber sido más rápida", dijo en la conferencia de prensa. "Simplemente no fui capaz de llevarla al límite."

El piloto de 33 años sostiene que espera estar en su mejor forma física solo después del parón veraniego, cuando dijo que le gustaría poder cambiar al "modo ataque".

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