Dentro del nuevo enfoque de Marc Marquez para competir tras la cirugía

La victoria dominante de Marc Márquez en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana fue la señal más clara hasta ahora de que todavía puede estar al frente en MotoGP.

A pesar de no haberse recuperado todavía por completo de la lesión que sufrió en Indonesia el pasado octubre, Márquez pudo lograr la pole position y convertirla en un doble triunfo en el Balaton Park Circuit.

Fue un regreso impresionante del piloto oficial de Ducati apenas un mes después de la séptima cirugía en su maltrecho hombro derecho. Aunque en cualquier otra temporada, Márquez sería casi imposible de batir en un circuito antihorario, esta vez las probabilidades estaban en su contra. El impacto de la lesión que sufrió en Indonesia fue tan grave que incluso tenía dificultades en las curvas de izquierda al comienzo de la temporada.

Incluso después de su victoria en su regreso y de demostrar que puede ser rápido en pistas antihorarias, el panorama no es del todo positivo para el nueve veces campeón del mundo. Márquez todavía carece de fuerza muscular, lo que le deja con severas limitaciones para las próximas carreras en Brno y Assen.

"Está más relacionado con la fuerza. Así que no está al 100% en forma para usar la fuerza durante todas las vueltas", dijo a Motorsport.com en Hungría Marco Rigamonti, jefe de mecánicos de Márquez.

"Así que en FP1 y FP2, hizo 20 vueltas, pero solo apretó durante 4-6 vueltas. Y quizá en una vuelta, solo [apretó] en algunas curvas para entender el límite de la moto. Así que esto también es un límite para el rendimiento.

"Por ejemplo, dijo que en algunas curvas en Balaton, tienes que luchar contra el wheelie. Y para luchar contra el wheelie, tienes que tirar del manillar.

"Pero dijo: 'No tengo fuerza, no tengo potencia.' Y entonces quizá usar más las piernas, pero no es una buena manera de luchar contra el wheelie. Y así a veces dice: ‘Hago mucho wheelie, pero probablemente es porque no estoy pilotando de una buena manera’.

"Pero creo que quizá inmediatamente después de dos-tres semanas, podría estar bastante similar al año pasado."

Después de la odisea de Indonesia

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Los últimos ocho meses no habían sido fáciles para Márquez. Apenas una semana después de conquistar su noveno título mundial y completar una épica remontada tras sus lesiones de Jerez de 2020, volvió al quirófano por otra fractura de hombro.

Había esperado recuperar la plena forma para el inicio de la fase europea de la temporada 2026, pero cuando siguió enfrentándose a las mismas limitaciones físicas en Jerez, decidió someterse a otra operación el mes pasado.

Después de perderse el GP de Cataluña, volvió a la acción en Mugello, mostrando una mejora inmediata en el rendimiento, antes de volver a ganar en Hungría.

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A través de estos altibajos, Rigamonti había estado al lado de Márquez todo el tiempo. El italiano era una de las pocas personas en las que Márquez confiaba con sus planes de una operación adicional. Solo después de que se rompiera el pie en la sprint de Le Mans, la noticia sobre su cirugía se hizo pública.

Rigamonti habló sobre las dificultades de Márquez en la primera parte de la temporada y explicó cómo llegó a la conclusión de que necesitaba otra cirugía.

"Al comienzo del año, se dio cuenta de que no era capaz de ser constante en términos de fuerza", dijo.

"Pensaba que solo estaba relacionado con la falta de entrenamiento durante el invierno. Pero luego, después de Qatar, como Qatar fue cancelado, dijo: 'OK, tengo tres semanas.'

"Y cuando volvió a Jerez, dijo: 'OK, ahora estoy bastante cerca del 100% como el año pasado.' En Jerez, en cambio, se dio cuenta de que algo iba mal. Porque estaba preparado, pero al final empezó la FP1 en buena forma. Y en cada sesión, tiene una falta de fuerza y una falta de potencia.

"Así que después, decidió hacer una visita al médico, y entendieron el problema en el brazo."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Primer rayo de esperanza en Mugello

Hubo una diferencia inmediata en el estado de ánimo de Márquez cuando volvió a la acción en el Gran Premio de Italia hacia finales del mes pasado después de perderse todo el fin de semana del GP de Cataluña.

A pesar de que Mugello es uno de los circuitos más exigentes físicamente del calendario, Márquez fue capaz de ofrecer un rendimiento mejorado en comparación con la primera parte de la temporada, poniéndolo por fin en la trayectoria correcta.

"Vimos que en las curvas de izquierda, volvió como el año pasado. Así que fue capaz de marcar la diferencia en las curvas de izquierda, y también fue capaz de hacer un buen tiempo de vuelta", reveló Rigamonti.

"Lo único es que él pensaba estar más preparado en el aspecto físico. Pero la pista era muy exigente en ese momento, así que le costó mucho ser constante, porque a veces llegaba sin fuerza en una dirección.

"Así que estaba contento porque se dio cuenta de que estaba bastante en buena forma. Podía pilotar de una buena manera. Pero ahora sabe que necesita algunas semanas para recuperarse al 100%."

Incertidumbre sobre el futuro

Eso explica por qué Márquez todavía no está describiendo su victoria en Hungría como un regreso completo. Principalmente, todavía existen preocupaciones dentro del campamento de Ducati sobre cuál sería su nuevo techo en MotoGP.

Ya en su campaña triunfal de 2025, Márquez no estaba del todo al nivel previo a 2020, necesitando más entrenamiento y más gestión fuera de la pista.

"Es difícil saberlo porque él también dice que después de cada lesión, no conoces el nuevo 100% ni cómo es comparado con el último 100%", dijo Rigamonti.

"Así que no sabemos si después de tres-cuatro meses de entrenamiento completo, recuperación completa, estará en la misma condición que el año pasado o no. Esto es en el aspecto físico.

"Luego sabemos que nuestros competidores mejoran. Así que no sabemos si con la misma condición física del año pasado, es capaz de ganar 14 carreras seguidas como el año pasado porque nuestros competidores mejoran."

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