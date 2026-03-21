Marco Bezzecchi afirma que Aprilia aún está intentando entender los "problemas" que lo dejaron enfrentando la Q1 en el regreso de MotoGP a Brasil este fin de semana.

El italiano tuvo un complicado inicio del fin de semana en Goiânia durante la práctica del viernes, terminando a más de dos segundos del ritmo en la 20° posición. Solo Raúl Fernández, de Trackhouse, y el piloto de Tech3 Enea Bastianini quedaron por detrás en la sesión afectada por la lluvia.

Fue un gran revés para el ganador del Gran Premio de Tailandia, que ahora tendrá que pasar por la primera parte de la clasificación el sábado para asegurarse un lugar en las primeras cuatro filas de la grilla.

Bezzecchi indicó que su falta de ritmo estuvo relacionada con un problema técnico, pero admitió que la causa exacta sigue sin estar clara.

"No fue malo por la mañana, para ser sincero. Me sentí bien y era bastante rápido", dijo.

"Luego, por la tarde, especialmente en la primera tanda, que fue la más decente en cuanto al clima, claramente tuvimos algunos problemas. Todavía tenemos que entender qué fue lo que falló, pero los ingenieros están trabajando en eso".

Cuando se le preguntó cómo afectaba el problema a su rendimiento, el piloto de 27 años se mostró impreciso: "Es difícil. Creo que podés imaginarlo".

Marco Bezzecch, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuando la sesión retrasada de una hora comenzó el viernes por la tarde, todo el pelotón salió inmediatamente a pista por el temor a la llegada de la lluvia. Pero mientras la mayoría de los pilotos de punta pudieron marcar una vuelta competitiva al inicio, Bezzecchi no logró bajar de 1m23s con su Aprilia oficial.

Eso significó que, cuando llegó la lluvia con unos 35 minutos restantes en el reloj, no tuvo ninguna posibilidad de mejorar su referencia previa y asegurar el pase directo a la Q2.

El responsable de carrera de Aprilia, Paolo Bonora, sugirió que las dificultades de Bezzecchi en la práctica pudieron deberse a una falta de confianza en condiciones mixtas, lo que le dificultó generar suficiente temperatura en sus neumáticos Michelin.

"Estamos intentando entender por qué no encuentra la confianza para empujar", dijo Bonora durante la transmisión oficial de MotoGP. "Solo hubo los primeros 10 minutos con una sesión bastante seca, pero no fue realmente así porque todavía había gotas de lluvia en su casco.

"La pista es algo que necesitás entender, así que es necesario tener la sensación correcta. Si no empujás, no generás temperatura en el neumático, y si no generás temperatura en el neumático, la sensación no aparece.

"Así que es algo que tenés que construir, y esta no es la situación ideal para entender un circuito nuevo, pero tenemos confianza.

"A pesar de la mala posición ahora, confiamos en que durante esta noche vamos a entender algo para el sábado."

Información adicional por Gerald Dirnbeck