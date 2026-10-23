Crónica de prácticas

MotoGP GP de Australia

Marco Bezzecchi lidera el 1-2-4-5 de Aprilia en la práctica del viernes en Australia

Bezzecchi se recupera de una caída para marcar el ritmo en los entrenamientos de Phillip Island

Rachit Thukral

Publicado: 23 oct 2026, 5:38

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Marco Bezzecchi encabezó la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia este viernes, mientras Aprilia se perfilaba como el fabricante a batir al comienzo del fin de semana en Phillip Island.

Marco Bezzecchi, recién salido de su victoria en Indonesia hace quince días, se colocó en lo más alto con un impresionante tiempo de 1m26.775s, superando a la moto satélite del equipo Trackhouse de Raúl Fernández por poco menos de una décima de segundo.

Marc Márquez fue el único piloto de Ducati capaz de plantar cara a las RS-GP, terminando en la tercera posición tras haber liderado la Práctica Libre 1 esta misma mañana. El líder del campeonato, Jorge Martín, finalizó en quinto lugar, aunque a 0.255s del ritmo de su compañero de equipo.

Al inicio de la sesión de una hora, Márquez estableció la primera referencia sobre la Ducati oficial con un registro de 1m28.209s para liderar por delante de Johann Zarco, del equipo LCR.

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La práctica se interrumpió con bandera roja antes de cumplirse los primeros 10 minutos debido a una caída de Bezzecchi en la curva 4, que dejó restos sobre la pista. El incidente comenzó cuando el italiano tocó la parte trasera de la Ducati del equipo Gresini de Álex Márquez, perdiendo una parte significativa del carenado, antes de seguir recto hacia la curva de derechas y caer a la grava.

Nueve minutos después se mostró una segunda bandera roja debido a la presencia de animales en la pista, antes de que la sesión se reanudara con 41 minutos aún en el cronómetro.

Marc Márquez volvió a mostrar un gran ritmo cuando se reabrió el pitlane, completando una vuelta al trazado en 1m27.615s para ampliar su ventaja en la cima, antes de que Bezzecchi regresara a la pista con su segunda moto y le arrebatara el primer puesto con un registro de 1m27.374s.

Las simulaciones de clasificación a toda velocidad comenzaron en los últimos 20 minutos, cuando los pilotos montaron el neumático blando trasero. Pedro Acosta rebajó la marca hasta el 1m27.208s a bordo de la KTM oficial.

Poco después se produjo una lluvia de mejoras, con Márquez marcando la pauta al firmar la primera vuelta del día por debajo de 1m27s, dejando a sus rivales en su búsqueda durante los minutos finales.

Sin embargo, Aprilia dio un paso al frente en las últimas salidas a pista: Raúl Fernández desbancó primero a Márquez de la punta antes de que Bezzecchi bajara aún más el tiempo hasta el 1m26.775s.

El registro de Bezzecchi se mantuvo imbatible hasta el ondear de la bandera a cuadros, mientras que Fernández conservó de igual manera la segunda posición.

Márquez no logró mejorar en su última tentativa pero aguantó en el tercer puesto, con Ai Ogura escalando hasta la cuarta plaza en el último momento con un tiempo idéntico al del vigente campeón del mundo.

El líder del campeonato, Martín, consiguió arañar unas décimas en su último intento pero solo le alcanzó para ser quinto, siendo el más lento de los cuatro pilotos de Aprilia.

Por su parte, Álex Márquez terminó sexto con la moto de Gresini a pesar de sufrir una caída en la curva 4 a falta de dos minutos para el final.

Enea Bastianini, del equipo Tech3, logró una mejora de última hora para ascender al sexto lugar, superando a la KTM oficial de Pedro Acosta por apenas tres centésimas de segundo.

Diogo Moreira fue el mejor representante de Honda al ubicarse noveno, mientras que Fabio Di Giannantonio, del equipo VR46, fue el último piloto en asegurar el pase directo a la Q2 al finalizar décimo.

El compañero de equipo de Moreira, Zarco, terminó justo detrás en la 11.ª posición, mientras que el héroe local, Jack Miller, fue la mejor Yamaha en el 12.º puesto tras recuperarse de una caída temprana en la curva 6.

Luca Marini completó únicamente dos vueltas en la FP1 antes de perderse el resto de la jornada a causa de un virus. Su estado de salud será evaluado nuevamente el sábado.

La baja de Marini dejó al equipo oficial de Honda sin ningún representante en la Práctica, ya que su compañero Joan Mir estuvo ausente de todo el fin de semana en Phillip Island debido a problemas de salud no relacionados.

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 2 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 3 M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 6 A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 7 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 8 P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 9 D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 11 J. Zarco LCR 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 13 B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 14 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 18 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 19 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 21 L. Marini Honda 10 Honda 0

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