Marini: "Si a KTM no se le puede penalizar, que lo digan"

Tras la reunión del viernes con los comisarios, Luca Marini fue de los pocos que se paró a hablar y dijo que el encuentro había sido positivo, que "el dialogo siempre es bueno". Solo 24 horas después, el italiano se mostró muy enfadado por una acción de Brad Binder que no se penalizó, cuando él considera que era punible y que el sudafricano hubiera tenido que devolver la posición, como le pasó a Pecco Bagnaia en Jerez.

"Estoy muy cabreado con los comisarios", soltó el de Mooney VR46.

"En Jerez tomaron una decisión, y hoy, ante un incidente idéntico, han tomado otra distinta. La charla que tuvimos con ellos ayer [por el viernes] no resolvió todos los problemas, pero, al menos, creo que clarificó algunos puntos. Y, a pesar de ello, hoy [por el sábado] han vuelto a cambiar de criterio", se quejó.

"En Jerez obligaron a Pecco a devolverle la posición a Jack Miller, y no todos estábamos de acuerdo en que era lo correcto. Perfecto. Esta vez, Binder me hecha fuera de la pista, directamente, en una acción peor que la de Pecco, y no le hacen devolver la posición. Ayer dicen que mantendrán el criterio con determinados incidentes y un día después rompen su promesa. Eso me da mucha rabia", explicó el italiano con su habitual discurso coherente, reposado y muy bien explicado.

El enfado de Marini estaba justificado ya que se veía en el podio.

"Si hubieran penalizado a Binder habría terminado el segundo, porque habría podido pasar a Pecco y Márquez, que se enroscaron un poco. Me gustaría que alguien viniera a explicármelo. Si Binder les cae simpático o a KTM no se puede penalizar, que lo digan. Si es así, lo acepto, al menos tendré una explicación. Pero que no nos dejen así, sin saber cómo hay que comportarse en pista. Si quieren hacer de esto una disciplina libre, como el Supercross, pues que todos lo sepamos", añadió no sin sarcasmo.

"Hay pilotos que se te echan encima sin necesidad. Lo hacen por mala leche, para molestarte y que no les intentes adelantar en la siguiente curva. Binder siempre hace lo mismo. Te viene encima, él hace la curva y a ti te echa fuera. Y a él no le penalizan", señaló ya abiertamente al sudafricano el hermano de Valentino Rossi.

