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Crónica de carrera
MotoGP GP de Japón

Márquez se impone en el sprint de Japón, gran choque en la primera vuelta y podio para Moreira

Marc Márquez se impuso en la carrera sprint del Gran Premio de Japón por delante de Jorge Martín, tras una carrera marcada por un fuerte choque en la primera vuelta. Diogo Moreira aprovechó varias sanciones para conseguir el primer podio de su carrera en MotoGP.

Téha Courbon
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Jorge Martín salía desde la pole position tras haber superado a Marc Márquez y a Pedro Acosta en la sesión de clasificación. Su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi, partía cuarto. El cielo estaba despejado y las temperaturas alcanzaban los 23 °C en el aire y los 38 °C en el suelo.

En la salida, Marc Márquez superó a Martín y se colocó inmediatamente en cabeza. En las primeras curvas, Álex Márquez chocó con Pedro Acosta, lo que provocó que Fabio Di Giannantonio también se cayera. El italiano, que parecía especialmente afectado, pudo caminar hasta la ambulancia antes de ser atendido en ella.

 

La caída de estos tres aspirantes al podio benefició a los pilotos que les seguían. No obstante, Marco Bezzecchi ya había recuperado la tercera posición en la salida, a pesar de haber elegido un neumático trasero medio. Enea Bastianini se situó cuarto, por delante de Ai Ogura, Diogo Moreira y Johann Zarco.

Marc Márquez ya estaba ampliando la ventaja en cabeza frente a Martín. Por detrás de ellos, Bastianini tomaba la delantera sobre Bezzecchi, que tenía problemas con su neumático. El piloto de Aprilia se veía ahora amenazado por Ai Ogura y Diogo Moreira. Los dos jóvenes pilotos libraron una bonita batalla, de la que Moreira salió finalmente victorioso.

El brasileño no se detuvo ahí y, acto seguido, adelantó con autoridad a Marco Bezzecchi. Más atrás, Raúl Fernández y Johann Zarco se disputaban el séptimo puesto, con el francés llevándose por el momento la mejor parte. Bezzecchi pagaba cara su elección de neumáticos, que ya parecía estar costándole caro, y perdía otra posición frente a Ogura.

Diogo Moreira intentaba recortar distancias con Enea Bastianini, mientras que el piloto de LCR marcaba un ritmo impresionante. Por su parte, Marc Márquez gestionaba tranquilamente su ventaja, con más de siete décimas de margen sobre Jorge Martín.

Sin embargo, el español perdió extrañamente mucho ritmo en la última vuelta, lo que permitió a Bastianini y Moreira volver a pisarle los talones. Francesco Bagnaia, que rodaba en 17.ª posición, se vio obligado a abandonar, ya que su neumático trasero tenía la banda de rodadura completamente destrozada.

Mientras Marc Márquez ganaba sin dificultad la carrera Sprint del Gran Premio de Japón, Jorge Martín y Enea Bastianini recibieron ambos una penalización por salirse de la pista tras tocar la zona verde y perdieron cada uno una posición.

¡Esto bastó para a ar a Diogo Moreira al podio, por primera vez en su joven carrera en MotoGP! Así, Martín recuperó el tercer puesto por delante de Bastianini.

Gran Premio de Japón - Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 12

20'50.376

       12
2 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+2.754

20'53.130

 2.754     9
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12

+2.466

20'52.842

       7
4 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 12

+2.508

20'52.884

 0.042     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+5.992

20'56.368

 3.484     5
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 12

+6.984

20'57.360

 0.992     4
7 France J. Zarco LCR 5 Honda 12

+8.088

20'58.464

 1.104     3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+8.817

20'59.193

 0.729     2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 12

+10.586

21'00.962

 1.769     1
10 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+11.129

21'01.505

 0.543      
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 12

+13.632

21'04.008

 2.503      
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+15.209

21'05.585

 1.577      
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 12

+19.873

21'10.249

 4.664      
14 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 12

+19.983

21'10.359

 0.110      
15 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 12

+20.469

21'10.845

 0.486      
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 12

+21.894

21'12.270

 1.425      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 12

+35.442

21'25.818

 13.548      
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+41.284

21'31.660

 5.842      
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 11

+1 Vuelta

21'16.513

 1 Vuelta      
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 0

+12 Vueltas

18.721

 11 Vueltas   Retirada  
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 0

+12 Vueltas

18.872

 0.151   Retirada  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 0

+12 Vueltas

18.926

 0.054   Retirada  
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