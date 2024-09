Márquez, afuera en Indonesia por el motor: "Fue de repente"

El de Gresini no pudo hacer una salida tan explosiva como el sábado en la sprint y se vio inmerso en un grupo en el que tuvo que pelear cada adelantamiento hasta que el motor de su Desmosedici GP23 dijo basta y se rompió.

"Ha pasado lo que puede pasar en la competición, hemos tenido un problema de motor y eso nos ha hecho abandonar la carrera", explicó Marc al final del día.

"Estaba haciendo una carrera de menos a más, al principio he perdido mucho tiempo en peleas para adelantar, me he ido encontrando cómodo para llegar al grupo que peleaba por el tercer puesto, pero cosas que pasan en las carreras, a veces hay cosas que no están en tus manos, pero aquí con el equipo perdemos juntos y ganamos juntos, así que hoy ha tocado sufrir la otra parte del motociclismo, una avería mecánica que no depende, tampoco de los mecánicos".

La rotura del motor y la llamarada pilló por sorpresa al de Gresini, que incluso taró algunos segundos en bajarse de la moto pese a que se veían las llamas desde la televisión.

"No ha avisado, fue de repente. De hecho venía en vuelta rápida personal. Justo en la vuelta anterior he pensado que iba a dar el clik para subir un puntito de riesgo y alcanzar a los de delante y el motor y la moto iban perfecto, venia el mi mejor vuelta cuando ha pasado eso", explicó.

Visto lo visto, Márquez hubiera podido jugarse el podio con Pecco Bagnaia, que al final acabo tercero. "No me gusta decirlo, pero creo que tirando un poco bajo hubiera podido ser quinto o sexto bien", no quiso exagerar.

"La parte inicial de la carrera la empecé bien, detrás de Pecco, pero cuando me he enzarzado con la pelea con Fabio Di Giannantonio, que iba con el blando trasero y era normal que al principio estuviera por allí, perdimos mucho tiempo, con vueltas de 32. Tuve que volver a hacer la faena de coger al grupo, antes de que se rompiera el motor".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez bromeó cuando le dijeron que, ahora sí, las opciones por el título se diluyen: "Lo veo más posible que nunca", dijo entre risas.

"Ya lo he dicho y por eso estaba tan calmado, estaba intentado jugar mi baza que era ser constante y conservador, pero cuando pasan cosas que no están en tus manos no lo controlas. Mi objetivo en estas carreras es buscar la constancia para crear base para el año que viene".

Sobre la victoria de Jorge Martín, Marc se mantuvo en su "no" a darle consejos para luchar por el título. "Ha hecho lo que le tocaba, lo que estaba haciendo todo el fin de semana, estaban él y Enea Bastianini, Martín tiene la explosividad para abrir hueco a principio de carrera y eso le da una ventaja. Cada vez que salía a pista era el más rápido, hizo la pole con medio segundo", dio su opinión sobre la victoria.

También se le preguntó por la carrera de Pedro Acosta, cuando aún pendía sobre el murciano la amenaza de una sanción por la presión de los neumáticos.

"Ha hecho una gran carrera y ha sido la única KTM que se ha colocado entre los de delante, ole por él. Los domingos siempre da un poquito más y hoy le ha salido bien. Aunque lo penalicen, ese segundo puesto no te lo quita nadie", quiso subrayar el catalán.

Por último Motorsport. com le pidió a Marc si podía explicar que le había dicho Gigi Dall'Igna el sábado en el podio de la sprint: "Me dijo que buena carrera, pero que tengo que mejorar la 'qualy' los sábados", desveló el de Gresini.