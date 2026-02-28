Los pilotos de MotoGP han opinado sobre el incidente entre Marc Márquez y Pedro Acosta que decidió el resultado del sprint del Gran Premio de Tailandia.

La batalla durante toda la carrera entre Márquez y Acosta se resolvió en la penúltima vuelta, cuando Márquez lanzó un adelantamiento por el interior sobre su rival de KTM en la curva 12 para arrebatarle el liderato.

Los comisarios revisaron inmediatamente el incidente y le pidieron que cediera una posición hacia el final de la última vuelta, otorgando a Acosta su primera victoria de cualquier tipo en MotoGP.

Tras el incidente, Acosta dijo que no esperaba que Márquez fuera penalizado, mientras que el piloto oficial de Ducati criticó el momento en que se aplicó la sanción, ya que le dejó con pocas opciones de recuperar la posición.

El piloto oficial de Yamaha, Fabio Quartararo, subrayó que, aunque Márquez se pasó del vértice y obligó a Acosta a abrirse, no excedió los límites de pista.

"Puedo entender la sanción. Pero también, Marc todavía estaba dentro de la pista; fue algo al límite", dijo el campeón de 2021.

"Creo que es un adelantamiento de bloqueo, seguro. Para mí fue realmente limpio. Luego también pienso en dónde terminó en la pista. Es 50-50. Depende del lado desde el que lo mires.

"Fue un adelantamiento limpio, pero también estaba un poco fuera de la línea, aunque seguía en la pista".

El piloto de Trackhouse, Raúl Fernández, tuvo una vista privilegiada del incidente, ya que rodaba justo detrás de Márquez y Acosta mientras luchaban por la victoria.

Fernández ofreció su visión sobre por qué Márquez se abrió en la curva a derechas y consideró innecesaria la sanción.

"No me gusta entrar en estas [conversaciones], pero esto es MotoGP", dijo. "Se tuvieron mucho respeto. Tienes un problema con esta moto [moderna de MotoGP], y es que si estás en un momento de wheelie, no puedes cambiar de dirección.

"Si miras bien la acción entre Marc y Pedro, cuando Marc tocó a Pedro fue porque estaba en un momento de wheelie y no podía cambiar la dirección.

"Pero de todos modos, no estoy realmente de acuerdo con estas sanciones, porque esto es lo bonito del deporte motor.

"Si quieres mantener el espectáculo, si quieres demostrar que MotoGP es el mejor deporte del mundo, necesitas mantener este tipo de situaciones".

El piloto del VR46, Fabio Di Giannantonio, quedó fuera de la lucha por el podio tras otro incidente con el piloto de Gresini Álex Márquez en la parte inicial de la carrera.

El italiano subrayó que el contacto entre pilotos forma parte de MotoGP y que es importante permitirles correr cerca unos de otros.

"Este es mi punto de vista sobre las carreras [en general] y no sobre el incidente de carrera [entre Márquez y Acosta]", dijo. "Debemos golpearnos, debemos tocar carenado contra carenado. Debemos usar los codos, en pista, entre las líneas blancas, y pensando en la seguridad del otro piloto dentro de los límites.

"Entonces, cualquier cosa que ocurra fuera de la pista, estás poniendo a otro piloto en una especie de peligro. No estoy hablando del momento específico. Sobre lo de hoy, quiero confiar en que hay una dirección, que tienen una forma constante de juzgar [los incidentes]".

El piloto de Pramac, Jack Miller, ya había criticado a los comisarios por sancionarlo por su choque con el rival de Gresini Fermin Aldeguer en Valencia en 2025.

Consultado por su opinión sobre el incidente entre Márquez y Acosta, dijo: "Sabes que mi postura sobre eso desde el año pasado en Valencia fue bastante clara. Cuando alguien sigue soltando los frenos por el exterior, en lugar de hacer lo lógico, que sería dar espacio y hacer un undercut como hemos visto a Marc [Márquez] hacer aquí con [Andrea Dovizioso], o a Dovi hacérselo a Marc muchas veces, y continúa intentando pasar por fuera, al final la pista se va a acabar".

El ex compañero de equipo de Márquez en Honda, Joan Mir, añadió: "Si la maniobra de Marc va a ser sancionada siempre a partir de ahora, perfecto. Lo que no me gusta es la inconsistencia. Lo entiendo, porque después del contacto, el otro piloto se salió de la pista".