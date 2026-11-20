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MotoGP GP de Portugal

Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"

El piloto de Ducati pasó la primera jornada del GP de Portugal con tensión, pero sin sobresaltos ni caídas, dando un paso más hacia su décima corona mundial, que podría llegar este sábado.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 20 nov 2026, 20:07

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Marc Márquez, este viernes en Portimao

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez no deja de repetir un número, el 14, que son los puntos que necesita sumar este fin de semana para eliminar a Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los dos únicos pilotos que aún tienen, aunque muy remotas, posibilidades de quitarle el título.

La tensión de tenerlo tan cerca, sin embargo, se dejó notar en las sensaciones del piloto español, que acabó sexto en la Práctica del GP de Portugal, un resultado que le convertiría en campeón si lo repite sábado y domingo, algo que no firma, de momento.

"Hoy firmaba pasar el viernes, era un día de perder mucho y no ganar nada. El objetivo era pasar a la Q2, que lo hemos conseguido. Pero me hubiera gustado sentirme diferente encima de la moto, más suelto. Pero soy humano y el cuerpo me pesaba más que en otros grandes premios. Iba un poco más rígido. Por la tarde me he ido soltando un poco más y a ver si mañana sábado puedo seguir fluyendo en un modo un poquito mejor".

Una sensación que se puede achacar, lógicamente, a la tensión por disponer de una nueva bola de campeonato este fin de semana.

"Esa pesadez es porque solo puedo perder. Lo viví el año pasado en mi propia piel, gané el título y en la carrera siguiente me lesioné y me perdí cuatro. Vienen dos carreras seguidas, donde es muy difícil ir en moto y saber que solo puedes perder, y sobre todo controlar el riesgo e ir rápido".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Solo salir en el FP1 en la tercera o cuarta vuelta me he ido largo en la primera curva, resultado que la pintura verde aún estaba húmeda y casi me caigo. Y era la pintura, un riesgo que no está en mis manos, que debería estar seco. Y esto son toques de atención que te hacen estar mucho más rígido. Queda poco, sí, pero se tiene que hacer".

El lado positivo para Márquez es que este viernes, al menos, no se ha visto solo contra las Aprilia, también piloto como Alex Márquez o Fabio Di Giannantonio se han metido en la pelea.

"Tengo que intentar mañana en la sprint sumar un punto para sacar de la ecuación a Bezzecchi, y el domingo sumar los 14 para sacar de la ecuación a Martín, pero veremos. Te digo estos números porque son los míos y están en mis manos, no me centro en los otros".

Para Marc no es una novedad esta especie de tensión a las puertas de coronarse.

"El año pasado quedaban muchas carreras y en la primera oportunidad, en Japón, recuerdo que no piloté bien. He pilotado mejor cuando me he jugado el título en la última carrera que cuando quedan tantas, con mucha ventaja. En la última vas a por todas y arriesgas. Cuando tienes una ventaja tienes la sensación de que lo puedes perder. Vamos a intentar controlarlo todo, pero la cabeza está hiperactiva en todos los sentidos".

"La moto va, pero soy yo. Dejadla, yo tengo que dar vueltas para ir soltándome. Por la tarde la moto iba mejor pero porque yo estaba más tranquilo".

Por primera vez en su carrera, Márquez podría irse a dormir un viernes sabiendo que un sábado puede ser campeón del mundo.

"No lo había pensado, la verdad. Será un día más, estaré concentrado en la Q2, para sacar una buena vuelta, el objetivo es la primera fila, aunque ahora mismo no tengo la velocidad pero podría salir en segunda. Como más adelante, menos riesgos", apuntó antes recordar que en Portimao nunca ha ganado y que es una pista difícil. "Este es uno de los circuitos complicados. Hace frío, es fácil cometer errores y fuera de la pista estaba muy sucio", zanjó.

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