Márquez advierte a los pilotos jóvenes por las redes sociales

Las redes sociales se han convertido, para bien o para mal, en parte activa de nuestras vidas, hasta el punto de que es difícil en algunos momentos distinguir entre el mundo real y lo que está sucediendo en el metaverso.

Marc Márquez lo sabe bien: el piloto de Cervera tuvo un fuerte choque con la realidad virtual cuando, en 2014, se especuló con un presunto traslado a Andorra, lo que convulsionó las redes en su contra hasta el punto de tener que salir en rueda de prensa a desmentirlo con lágrimas en los ojos.

Ya más curtido, el corredor español ha tenido que vivir, desde finales de 2015 y hasta hoy, con una brutal e incansable persecución de gran parte de los fans de Valentino Rossi en las redes sociales.

Experto en la materia, Márquez lanzó tras el Gran Premio de Tailandia una recomendación a los pilotos más jóvenes al respecto de las redes sociales, algo en lo que "se puede perder mucho tiempo", avisó.

David Alonso, GasGas Aspar Team

El domingo de Buriram, dos jovencísimos talentos españoles, David Alonso (que corre con pasaporte colombiano) y Fermin Aldeguer (que precisamente sonaba en redes sociales como reemplazo de Márquez en Honda), se impusieron de forma espectacular en las carreras de Moto3 y Moto2. Tras la victoria del primero, en la calle de garajes, Márquez salió a su paso para aplaudirle y cuando Alonso vio al de Honda clavó frenos para darle un abrazo.

"Simplemente salí para aplaudirle porque se lo merece, me cae muy bien desde que entró en el Mundial, me acuerdo de su primera carrera, ya en la Rookies, que me venía a pedir consejos, es muy simpático y me cae muy bien", explicó Márquez.

"Así que cuando salí y me vio clavó frenos y nada, le dije 'confía que sí se puede', no está tan lejos del Mundial, es cierto que hay pilotos con mucha más experiencia, como Jaume Masià, que yo creo que es el favorito, pero él es el rookie del año y le deseo lo mejor".

Está claro que Alonso está dejando un poso de piloto especial, de los que pueden llegar a ser importantes de verdad.

"¿Si tiene algo?, evidentemente algo bien, son muy jóvenes, el tema es que son jovencísimos y se pueden estancar o seguir progresando, eso depende. Se está viendo con Fermín Aldeguer, que también es muy joven, los baches afectan un poco más a esa edad y no eres tan maduro, te afectan los baches con 30 años, con 18 mucho más".

Y ese es un tema delicado, considera Márquez, por la cantidad de opinión externa que le llega al piloto.

"Y más ahora con la película de las redes sociales. Antes no estaban, al menos cuando yo corría en 125cc y Moto2 no eran tan potentes las redes como ahora, no sabías tanto lo que decía la gente. Pero ahora, si eres un chavalín joven puedes perder mucho tiempo con eso. El tema es que vayan madurando, el problema es que deben hacerlo delante de las cámaras", advierte el catalán.