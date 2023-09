Márquez: alargaré mi decisión lo más que pueda, tengo opciones

El piloto de Honda hizo una primera salida a pista con la Honda de este año para comprobar el estado de la pista, y en su segundo stint, con la moto que ha traído HRC a Misano como prototipo de 2024, las cosas empezaron a torcerse, no hacia tiempos y tras cuatro salidas el equipo anunció que Marc Márquez iba a hablar al mediodía, nada bueno era el presagio.

Y efectivamente, como pasó en Valencia el año pasado, Márquez explicó que "hay caras nuevas en el box, han traído nuevos ingenieros, uno de aerodinámica de la F1 y un nuevo project leader, pero la moto tiene los mismos problemas y no hacemos mejores tiempos", fue la sentencia.

Una vez bajado el pulgar hacia abajo, llega el momento de decidir y ahí Marc volvió a sorprender.

"No tengo dos planes, tengo tres, plan A, plan B y plan C", dijo cuando le preguntaron por el futuro y por la decisión de dónde iba a correr el año que viene. "Vamos a intentar alargar la decisión lo más que podamos", una decisión que, de momento, "solo conozco yo y las personas de mi máxima confianza, ósea, una o dos personas más", lo que dejaría fuera de esa ecuación a equipo, patrocinadores y, si apuramos, hasta a su manager y equipo de representación.

"Hemos probado la proto en pista, sí que es una moto diferente a nivel de posición de pilotaje, de sensaciones encima de la moto. Pero los problemas principales siguen siendo los mismos, el rendimiento y tiempo por vuelta, que es lo que manda en este deporte, es el mismo. Así que tenemos que seguir trabajando".

"Las decisiones, hay varias, las tengo muy claras, acabaremos el test, iremos a casa y tranquilos pensaremos en todo".

"En un test un piloto siempre espera mucho y dar un paso adelante, otras veces ves que las sensaciones no son buenas porque la moto es nueva, pero el tiempo viene y te acostumbras, pero en este caso el tiempo por vuelta es similar, es mejor tener estas sensaciones ahora y que tengan margen de reacción de cara al futuro".

"Les doy margen a los japoneses, no quiero palabras, quiero hechos. El tiempo va pasando, no quiero promesas, hechos. Poco a poco espero que vayan llegando esos hechos para seguir motivado y comprometido con Honda hasta que esté con ellos con el proyecto. A nivel de rendimiento en pista, que siempre esperas más, no se han visto, pero a nivel de caras nuevas sí se ha visto. No vamos a hacer muchas más salidas esta tarde, pero veremos si llega esta reacción".

"La teoría siempre es que los cambios sean a mejor, pero luego tienes que ver la práctica, por eso digo que los pdf son bonitos, pero lo importante es el resultado y lo que hemos visto en este test es que no mejora el rendimiento en pista".

Aunque a nivel de rendimiento el test no ha sido bueno, a nivel de ingenieros y gente nuevo en el box sí ha habido un paso adelante.

"Ha venido un ingeniero que trabajaba en la F1 con la aerodinámica, hemos probado unas alas nuevas, cuando paro en el box ahora hablo con una cara diferente, que yo creo que es el nuevo project leader, aunque a mi no me lo han presentado ni me lo han dejado claro. Hay una transición en todo esto, hay muchos ingenieros veremos a ver si podemos mejorar".

Por último le pidieron cuánto iba a influir este test en su decisión final.

"Puede influir o no, depende. Las decisiones o mis teorías las tengo, hay plan A, plan B y plan C, tres y no dos que he dicho antes. Así que tengo tres ideas muy claras, tengo muy claro lo que tiene que pasar para cada uno de ellos, así que bueno, falta tiempo.

¿Quien conoce esos tres planes?, le preguntaron.

"Están en mi cabeza, pero lógicamente los comparto con toda la gente mía de máxima confianza. O sea, uno o dos", zanjó un Márquez más críptico que nunca.

En su comparecencia en inglés, Marc aseguró que "sí, claro que hay una fecha límite. Sobre India, Japón, decidiré", en referencia a los dos próximos grandes premios a final de mes, pero luego en castellano aseguró que iba a alargar todo lo que pudiera la decisión, intentando dar una oportunidad a Honda y, también, ganando él tiempo para tomar la mejor decisión posible.

Hasta Sergio García Dols se acercó para escuchar la rueda de prensa de Marc este lunes en Misano Photo by: Germán García Casanova