¿Márquez cumple su sanción al no correr el GP de Argentina?

Desde que este lunes por la mañana se conoció que Marc Márquez no iba a viajar a Argentina para disputar el gran premio que allí se celebra este fin de semana, se ha desatado una tormenta de especulaciones sobre si, causando baja en el citado evento, cumple o no cumple la sanción a la que fue sometido por su accidente en la carrera del pasado domingo en Portugal.

En ninguna de las 385 páginas del reglamento del Campeonato del Mundo 2023 de la FIM publicado el pasado 17 de enero, se especifica que un piloto sancionado durante una carrera deba cumplir dicho castigo en el siguiente evento o, por el contrario, en el siguiente en el que participe, dejando a los comisarios que emiten la sanción le decisión de en qué carrera se cumple.

En el comunicado emitido por el panel de comisarios de la FIM el domingo por la tarde en Portimao, se especifica claramente, en referencia a la sanción a Marc Márquez, que "el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una penalización de doble vuelta larga para la carrera de MotoGP GRAN PREMIO MICHELIN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. (de acuerdo con los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3)", por lo que dicho panel no deja dudas de que el castigo se cumple el próximo domingo en Termas de Río Hondo, esté allí Márquez, o no esté.

El patrón se repite en la mayoría de comunicados anteriores, donde los comisarios especifican el gran premio en concreto donde el piloto castigado debe cumplir la sanción.

Marc Márquez, Respol Honda con un vendaje en su brazo el domingo tras lesionarse en Portimao Photo by: Oriol Puigdemont

El anuncio este mismo lunes a primera hora de la mañana de que el piloto de Honda no estará en Argentina por lesión, ha levantado revuelto en el sentido de si la sanción, al estar el corredor lesionado, debería trasladarse a la siguiente carrera en la que Márquez volviera a competir, pero de momento ninguna voz oficial ha salido al paso de las especulaciones para confirmar el cumplimiento de la sanción, aún causando baja, o si el castigo se arrastra a la siguiente carrera, la de Austin, donde se espera que reaparezca el de Honda.

Aunque esta fuera una posibilidad absolutamente razonable, el redactado de la nota emitida por los comisarios especifica, sin lugar a la duda, de que es en Argentina, y no en otro lugar, donde se cumple el castigo. Cualquier otra consideración necesita el aval de un comunicado oficial.

Durante la carrera del domingo en Portugal, Márquez, que salía desde la pole position, protagonizó una desgraciada maniobra en la que golpeó a Jorge Martín, al que hizo perder 12 posiciones, y chocó contra la moto de Miguel Oliveira, al que derribó y dejó fuera de carrera.

Márquez tampoco pudo seguir compitiendo y tras pasar por el centro médico del circuito se le diagnosticó una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha.

El piloto de Honda viajó el domingo por la tarde a Madrid, donde pasó una revisión con sus médicos de confianza, ya que no hay que olvidar que el golpe fue en el lado derecho, el del brazo que se partió en el accidente de Jerez 2020 y que le ha obligado a pasar hasta cuatro veces por el quirófano.

Tras la revisión, los médicos diagnosticaron una "fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha", informó Honda en un comunicado, "siendo inmediatamente intervenido en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por los doctores Roger de Oña, Samuel Antuña y Andrea García Villanueva", y añade: "La cirugía consistió en una reducción cerrada de la fractura y fijación interna de la misma con dos tornillos y transcurrió sin incidentes". El comunicado informa, también, que Márquez "se perderá el GP de Argentina".

¿’Cumple' sanción Marc Márquez en Argentina aunque no compita?

Según el reglamento de la FIM 2023, la sanción impuesta a Márquez queda en su expediente y es acumulativa. Por tanto, corra o no corra en Argentina, si en el futuro Márquez vuelve a ser sancionado por el mismo motivo, o similar, se considerará reincidencia y, por tanto, pasará al siguiente nivel de castigo, el denominado 'drive through', que consiste en salir desde el pitlane.

El propio Márquez, durante la rueda de prensa que ofreció tras la carrera del domingo, bien entrada la tarde y ya conociéndose la sanción impuesta, asumía el castigo impuesto, y no solo eso, también expresaba que si la sanción hubiera sido mayor, la habría aceptado.

"En la reunión del jueves (pasado en Portimao) se nos dijo que este tipo de acciones acarreaba una sanción (doble long lap). Según el reglamento este es el castigo; pero si en el reglamento dice que tiene que ser más severo, pues también lo aceptaré porque ha sido mi error", asumió.

Esto puede llevar a pensar que Marc entendió que el castigo es merecido, y unido a que está lesionado, lo mejor es no participar en el GP de Argentina, recuperarse bien y reaparecer en Austin con la sanción cumplida.

Para un piloto que desde 2020 se ha perdido por motivos físicos 25 de los 52 grandes premios disputados y que, durante casi tres años, ha corrido con dolor constante y con el húmero del brazo derecho con una rotación de más del 30%, pensar que el hecho de no poder correr no es ya suficiente castigo y que, de no estar sancionado, posiblemente hubiera intentado probar de competir en Termas, es mucho pensar.

