Márquez asegura que su ritmo a una vuelta oculta sus dificultades en Misano

Marc Márquez parece estar en la pelea tras los primeros entrenamientos del Gran Premio de San Marino. El español marcó el mejor tiempo en FP1, por delante de Marco Bezzecchi, y la jerarquía se invirtió en los Entrenamientos. Pero Márquez no se siente del todo bien sobre su Ducati.

Con un brazo derecho que sabemos que está debilitado, las dificultades históricas de Márquez se ven reforzadas en los circuitos que giran en sentido horario, con una mayoría de curvas a derechas. Siente que claramente no está en la misma forma que en el Gran Premio de Aragón, donde la pista es en sentido antihorario.

Ante la prensa internacional presente en el lugar, entre ellos Motorsport.com, Marc Márquez confesó que, por el momento, no se siente capaz de luchar directamente con los mejores, con Marco Bezzecchi a la cabeza.

Muchos pilotos son rápidos, pero tú has estado delante con Bezzecchi. ¿Hay que esperar un duelo?

He acabado segundo, pero no ha sido como en Aragón, cuando estaba delante o en el top 3 en cada sesión. Me ha costado un poco y tenemos que trabajar, intentar encontrar algo más. A una vuelta rápida, estoy ahí, pero vemos que está todo muy apretado y mañana la clasificación será muy importante porque, si cometemos un error, podemos encontrarnos en segunda o incluso en tercera fila. Es el mayor problema en MotoGP actualmente.

Marc Márquez n'est pas pleinement satisfait après la première journée à Misano. Photo de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Algunos dicen que es un circuito donde los pilotos marcan la diferencia. ¿Aprilia y Ducati están al mismo nivel?

No estoy de acuerdo, todas las pistas son importantes. En Misano, es uno de los circuitos donde las cosas están más equilibradas, como se ha visto en los tiempos. Aprilia es buena en las curvas rápidas, Ducati es buena en las curvas con fuertes frenadas. Aprilia es buena en el sector 3, Ducati en otro sector. Cada moto tiene su potencial y nuestro trabajo consiste en encontrar lo mejor para su pilotaje.

En comparación con Silverstone, cuál es tu nivel de fatiga después del primer día?

He intentado tener un enfoque diferente del viernes. He aprendido las lecciones de Silverstone e intento ser lo más competitivo posible los sábados y domingos.

¿Es un circuito menos físico que Silverstone, aunque también gire a derechas?

Es más físico. Con un neumático trasero que no se degrada, se puede hacer la carrera al 100% desde la primera vuelta hasta el final. Hay que gestionar. Estoy convencido de que daré el 100%, como siempre.

¿Es tu circuito favorito en sentido horario?

En cuanto al pilotaje, prefiero Austria a este, pero he ganado menos en Austria. Prefiero Motegi a este, pero he ganado menos en Motegi. Es una pista que me ha ido bien en el pasado. Este año, intentaremos acercarnos al líder, y creo que será Marco.

Le circuit de Misano ne figure pas parmi les préférés de Marc Márquez. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

¿Las diferencias son pequeñas debido al agarre?

Sí, se debe a la pista. El grip es muy alto, la pista es muy estrecha y se frena y se acelera en los mismos sitios, así que eso hace que los tiempos estén muy, muy cerca.

La diferencia que marca Marco Bezzecchi en el sector 3 se debe a su pilotaje o a su moto?

¡Depende más de mí! No es ahí donde puedo encontrar más. Bezz y Aprilia son superfuertes en este tipo de curvas, las secciones rápidas, como en Assen, en Silverstone. Sabemos que son muy fuertes. Tenemos que intentar entender si podemos ser más fuertes en otros ámbitos.

¿Estarías contento con dos podios el sábado y el domingo?

Sí. Un podio, lo firmo ahora mismo.