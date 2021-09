Márquez: cada semana hay carreras, y esos son mayores riesgos

El fallecimiento de Dean Berta Viñales, el pasado sábado, en Jerez, durante la prueba de Supersport 300 del WorldSBK, fue uno de los asuntos que centraron la atención de la previa del Gran Premio de las Américas, que este domingo se celebra en Austin.

En la rueda de prensa de presentación de la prueba, a Márquez y al resto de los asistentes se les preguntó su opinión acerca de la acumulación de tragedias en lo que llevamos de año. Antes del fallecimiento de Viñales perdieron la vida Hugo Millán, en Montmeló, y Jason Dupasquier, en Mugello. Demasiadas tragedias como para no tratar de buscar si existe un denominador común que pueda aislarse.

“Trabajamos para buscar más talentos, y eso significa más categorías, más jóvenes, más pilotos…pero también más riesgo. Cada fin de semana tenemos carreras de mucho nivel, y eso hace que el riesgo también crezca mucho”, señaló Márquez. “Cuando nosotros empezamos había solo tres o cuatro categorías, y si no eras bueno, no corrías”, dijo el de Honda, que no quiso perder ni un segundo respondiendo los ataques de Michel Fabrizio, quien, sin venir a cuento, acusó a Márquez de fomentar las maniobras más allá del límite que ahora los jóvenes tratarían de imitar: “No entiendo como un piloto puede decir eso. No quiero perder mi tiempo en contestar a alguien así”.

Al margen del número de carreras que se acumulan, el #93 también reflexionó acerca de la norma que regula los límites de pista y que, según su criterio, es demasiado permisiva –la sanción llega después de cuatro advertencias–.

“En mi opinión, que la sanción llegue después de tantos avisos también compromete a la seguridad. Si el piloto no puede pisar el asfalto verde, pues tomará menos riesgo porque el margen será menor. Yo avisaría una vez y a la segunda penalizaría. Antes, cuando te ibas a la hierba perdías la carrera”, esgrimió el catalán.

Márquez llega a Austin con la etiqueta de favorito, por más que su situación actual no sea la misma que la que vivía cuando encadenó seis triunfos en sus últimas siete visitas. El circuito, de izquierdas, encaja con él tan bien como lo hace el de Sachsenring.

Consciente de que muchas miradas estarán centradas en él, el de Honda quiere olvidarse de las limitaciones que todavía le supone el hombro derecho, y que tanto le condicionaron en Misano, hace dos semanas –terminó el cuarto–, para darse una alegría.

“No pensaré en el hombro, quiero disfrutar, ya volveré a sufrir en Misano –en tres semanas–. El enfoque del fin de semana es distinto. Quiero disfrutar, y si lo hago, los resultados llegarán”, zanjó el de Cervera (Lleida).