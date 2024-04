Márquez cree que le faltaron cuatro vueltas "para un día perfecto"

Una nueva caída, después de las de los domingos de Portugal y Austin, dejó este sábado a Marc Márquez sin su primera victoria sprint con la Ducati, un triunfo que se había trabajando a fondo, logrando la pole por la mañana y, tras verse adelantado en la salida, remontarle más de un segundo a Jorge Martín y liderar durante varias vueltas, hasta que se fue al suelo a cuatro giros del final. Aún levantó la moto y cruzó la meta.

"Hemos hecho la pole y hemos terminado séptimos en la sprint, nos han faltado cuatro vueltas para acabar un día perfecto", dijo Marc Márquez en referencia a la caída sufrida a poco del final cuando lideraba la carrera.

"Estoy contento de cómo está yendo todo el general, evidentemente la caída no era lo que estaba buscando, pero en las condiciones de hoy era 50% de acabar la carrera o no, hemos tenido esa mala suerte después de hacer todo el trabajo difícil, que era remontar (con Jorge Martín), y liderar. Pero mañana tenemos otra oportunidad".

Una oportunidad que, visto lo visto este sábado ya a nadie extrañaría que fuera para luchar por la victoria.

"Viniendo de dónde venimos, dos ceros (en Portugal y Austin) no creo que el objetivo sea ganar. El objetivo es, haciendo una buena salida y si todo se cuadra bien, el podio te lo firmo ahora mismo".

Tras la caída Márquez ha levantado la moto, ha vuelto ha pista y ha empezado a pasar rivales, también a un Joan Mir que se ha quitado de encima de un 'manotazo', una maniobra que no ha gustado al mallorquín y por la que han sancionado a Marc con una posición.

Marc Márquez, Gresini Racing, Joan Mir, Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le preguntaron si había exagerado en ese adelantamiento con su ex compañero.

"No. Iba como iban todos en la sprint, yo si no me aparto en la última curva Brad Binder se me lleva por delante (al principio), el tema es que si insistes por fuera el toque está asegurado. Evidentemente Mir ha dejado frenos, yo no he dejado suficientemente frenos porque no quería ir largo y evitar los parches de agua. He recibido una penalización que entiendo y está bien puesta. Todo y con eso hemos acabado séptimos y coger algunos puntitos acabando la carrera", se felicitó.

Lo que en ningún momento entendió Márquez era si las condiciones de la pista aconsejaban parar la carrera con bandera roja.

"No, no, para mi no. Cada uno coge los riesgos que quiere, si un circuito es seguro lo es por las escapatorias y todo eso, no por la lluvia, mira que me he caído yo y podría decir que sí, pero cada uno debe entender lo que quiere arriesgar, si no quieres caerte solo tienes que ir más lento, aunque va a perder mucho tiempo en cada vuelta. Cada uno lo administra como puede o quiere".

Le preguntaron a Marc por el motivo de tantas caídas.

"Hemos empezado bastante lento y cada vez vas corriendo más y más, se van gastando los neumáticos y cada vez cuesta más cerrar las curvas e ir estrecho. Había humedad y agua en algunas curvas, sobre todo en la cinco y la nueve, y debías evitarlo, frenando antes, pero gastándose los neumáticos cada vez costaba más".

Como si estuviera preparado, los mejores adelantamientos de Marc fueron en la doble curva Nieto-Peluqui, donde está la mayor parte de la afición.

"Les he regalado cuatro adelantamientos ahí, el de Brad Binder, el de Jorge Martín y al final dos a Miguel Oliveira, porque al tener que cumplir la sanción de perder una posición, le he tenido que adelantar dos veces", dijo satisfecho.

"Casualmente ha sido la curva en la que tenía más confianza para adelantar y al final en la que me he caído, no me había dado cuenta de que había un parche de agua de 20 centímetros que es el que he pisado y me he caído. Al menos les he regalado un poco de espectáculo".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Una vez más le pidieron si la victoria este domingo era posible.

"Evidentemente la gente tiene ganas de victoria, pero yo sé de dónde venimos, yo sé dónde quiero llegar. Si me la encuentro, me la encuentro, pero el podio seria un buen resultado".

Lo que está claro es que llega a este domingo con más confianza que nunca.

"Confianza tengo, estoy liderando carreras pero de momento me caígo, ahora toca trabajar en la constancia y por mucho que hablemos, hay que insistir y hacer la tuya. Yo tengo muy claro dónde y cómo lo quiero hacer", dejó en el aire.

"Moralmente estoy bien, tengo un plan que está yendo bien y que no es el de caer. De momento caemos nosotros, pero pronto caerá un buen resultado", quizá la victoria…