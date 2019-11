Márquez: "Quartararo, Viñales y Dovizioso tienen un poco más"

Motegi.- Con la del Gran Premio de Japón 2019, Marc Márquez ya suma 62 poles en la categoría de las motos pesadas y 90 en el total. Además, cierra el círculo consiguiéndola en el único de los 20 circuitos donde ha corrido desde que dio el salto a MotoGP que le faltaba, tras haberla hecho anteriormente tanto en 125cc como en Moto2.

"Era el único que me faltaba, aunque durante el día no lo he tenido presente porque no me acordaba. Luego me lo han dicho, así que contento", confesaba Márquez.

Una pole un tanto inesperada, más si cabe viendo las sensaciones con las que acabó la jornada del viernes.

"Ayer no empezamos de la mejor manera. Hay que ser realista y no había condiciones normales. Creo que hemos dado un pasito. En el FP4 he salido para entender un cambio que hicimos. Las sensaciones eran un poco mejores. Habrá que ver las condiciones mañana y el neumático. Veremos si copiar nuestros rivales o elegir nuestra estrategia. Para mañana estamos más preparados para luchar por la victoria", afirma.

De cara a la carrera espera a la Yamaha y apunta también el nombre de Dovizioso.

"Está Quartararo y Viñales. Dovizioso no sé como sale, pero estos tres son los que tienen un poco más. Dovi es uno de sus circuitos favoritos. Sin olvidar a Franco [Morbidelli]. En el FP1 ya empezó bien. Las Yamaha parece que funcionan", indica.

El catalán también comentó la tremenda salvada que hizo su hermano en el FP3 de este sábado.

"Me ha superado. Si hago eso, el año pasado habría saltado el hombro. Lo he visto repetido 50 veces y no me canso. Estas cosas pasan una o dos veces en la vida. Ha salvado una posible lesión. Me gustaría haber visto la cara de pánico en el casco", finalizó.