Márquez: he buscado más esta victoria que la de Alemania

Marc Márquez volvió a ser, por un día, el piloto dominador absoluto al que nos tenía acostumbrados antes de la lesión y pese a no conseguir por primera vez en su vida en este circuito la pole, logró dominar con mano de hierro desde la primera curva hasta la meta el Gran Premio de las Américas.

El campeón español ya avisó, desde el viernes, que en este circuito quería salir con un buen resultado, pero el sábado advirtió que tenía que “cuadrarse todo” para ganar, algo que logró de forma aplastante.

“Así no me esperaba ganar, se tenía que cuadrar todo. Salir primero, ralentizar las primeras vueltas y tirar cuando yo quisiera, no cuando quisieran los demás”, explicó Márquez solo bajarse del podio.

“He gestionado bien las gomas y he podido bajar medio segundo en una vuelta para pillar desprevenidos a los demás. Me ha salido todo como yo quería”, añadió satisfecho.

Pese a su lesión y las difíciles condiciones de la carrera, el dominio del de Honda fue claro en un circuito fetiche para él.

“Hasta mitad de carrera podía pilotar como en los entrenamientos. En las últimas vueltas todos íbamos cansados. Aquí hemos sufrido todos; en los demás circuitos sufro yo solo. Pero aquí, con más curvas a izquierda, lo he podido controlar mejor. Hemos podido ganar y vamos a ver si podemos ir sacando la cabeza poco a poco en las próximas carreras”, argumentó.

Durante el fin de semana, Márquez fue de los que mejor ritmo tuvo, y en carrera el único que pudo mantenerlo.

“Podía mantener un buen ritmo hasta casi el final. En las tres o cuatro últimas vueltas he bajado mucho porque Fabio [Quartararo] no le interesaba arriesgar y yo podía ir más cómodo”.

La de este domingo es la segunda victoria de Márquez este año, ambas en circuitos donde ha ganado siempre o casi siempre.

“La victoria de Alemania fue más inesperada, como un regalo. Esta victoria ha sido más buscada. Desde el viernes no me escondí, ya dije que quería estar en el podio. El viernes empezamos bien, el sábado había dudas, pero encontramos el camino. Me puse un poco de presión, a veces las cosas no salen como esperas, pero al final hemos podido irnos con el triunfo”.

Un triunfo que, sin embargo, no tapa que el proceso de recuperación del español sigue siendo lento.

“No son aún los resultados que queremos para el año que viene, pero no se puede pasar de golpe de estar luchando entre los diez primeros a hacerlo por la victoria en cada carrera”.

Una vez en el podio, Márquez celebró la victoria, pero antes señaló al cielo en señal de recuerdo del fallecido Dean Berta Viñales.

“Cuando ha sonado e himno al final tenía dudas de si celebrar la victoria o no hacerlo. En ese momento me he acordado mucho, sobre todo, de la familia Viñales, a los que conozco desde que era pequeño, y es eso lo primero que me ha venido a la cabeza. Esto no se puede parar, pero ha sido un año difícil y nos acordamos de los que se han ido”, zanjó el de Cervera.