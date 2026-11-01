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Márquez: "¿Celebrar en Qatar? No quiero entrar en polémicas, prefiero mantenerme concentrado"

Gracias al triunfo de Sepang, el piloto de Ducati se ha ganado el primer match point mundialista, que se jugará la próxima semana en Qatar, donde la mayoría de los pilotos, sin embargo, no querría ir a correr debido al conflicto en Oriente Medio. Marc, sin embargo, prefirió no polemizar, porque quiere mantenerse concentrado en el objetivo.

Matteo Nugnes

Publicado: 1 nov 2026, 13:23

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Hace 12 carreras tenía 102 puntos de desventaja y ahora tiene 44 de ventaja. Marc Marquez está a un paso de concretar la mayor remontada de la historia de MotoGP. En Mugello su temporada parecía comprometida, pero el piloto de Ducati no se rindió, trabajó con la cabeza baja y, a base de victorias, se ha construido incluso la posibilidad de sentenciar el campeonato con dos carreras de antelación.

Gracias al triunfo conseguido en Malasia, dominando de la primera a la última vuelta, el piloto de Cervera se garantizó el primer match point para su décima corona, la octava en la categoría reina, que se jugará la próxima semana en Qatar.

Para sentenciar el campeonato, el #93 debería ganar otros 30 puntos sobre Jorge Martin, que este domingo no estaba en pista por la fractura del radio derecho sufrida en Phillip Island y, por tanto, tampoco estará al máximo de forma en Lusail. Pero también 8 respecto a Marco Bezzecchi, a quien la aritmética mantiene aún en la pelea a -67. Para Marc, sin embargo, aún es pronto para empezar a hacer cálculos.

"Es cierto que solo faltan tres carreras para el final, pero es un campeonato en el que ya ha pasado de todo y todavía hay muchos momentos importantes. Están las Sprint y las carreras largas, así que nunca se sabe y debemos mantenernos concentrados. Hemos tomado un poco de margen en el campeonato y lo importante es que también hemos sumado puntos sobre Bezzecchi, porque en las últimas carreras siempre ha sido muy fuerte. Pero seguimos concentrados", dijo Marquez a los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

La de Sepang fue una carrera en la que fue fundamental la gestión de los neumáticos y el español demostró una vez más ser un maestro en este ámbito. Por ejemplo en la primera vuelta, cuando se dejó superar brevemente por su hermano Alex precisamente para evitar dar de inmediato un golpe al neumático trasero.

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Si derrapas en la curva 3 en la primera vuelta, es el momento en el que más lo desgastas. Sabía que alguien podría atacarme, pero ya había pensado en volver a atacar en la curva 9, esa era mi estrategia. Sabía que gestionar bien en ese punto en la primera vuelta era fundamental y, de hecho, al final tenía buen agarre y pude mantener un buen ritmo, precisamente porque el neumático trasero estaba bien".

Lo curioso es que se ha creado una situación en la que Marc podría encontrarse celebrando precisamente en Qatar, en un fin de semana que la mayoría de los pilotos querría cancelar a causa del conflicto en Oriente Medio. Aun siendo uno de los más convencidos de que no se debería ir a Lusail, el ducatista intentó ser políticamente correcto.

"No es el momento de entrar en polémicas. Solo quiero mantenerme concentrado para dar el 100% en Qatar, en Portimao y en Valencia. No quiero entrar en una guerra que solo te desgasta".

Por último, cuando le preguntaron si después de un dominio así en una carrera tan exigente se pueden considerar menos impactantes sus problemas físicos, concluyó: "En las carreras que son de cansancio cardiovascular, me siento bien. En cambio, las que son de cansancio muscular son aquellas en las que más me cuesta. Pero es la adrenalina de luchar por un campeonato lo que me está haciendo ir rápido, porque por lo demás, más que una rehabilitación ha sido una adaptación continua".

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