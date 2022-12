Márquez confía en que Honda revertirá la situación en MotoGP 2023

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez afrontará en 2023 una temporada clave en su trayectoria deportiva. Después de tres años prácticamente en blanco por culpa de la lesión en su brazo derecho, parece que por fin ha conseguido recuperarse del todo, y querrá volver a verse en la lucha por el título.

Parecía que la de 2022 sería su campaña de regreso a las posiciones de honor, pero pronto se vio que su húmero derecho seguía impidiéndole rendir al 100%. El dolor no remitió, y Marc terminó tomando una drástica decisión en el Gran Premio de Italia: bajarse de la moto y someterse a una cuarta cirugía.

Con ella se intentó solventar la causa de tantos problemas, y se le tuvo que volver a fracturar el hueso para que soldase en una posición más natural.

Tras varios meses de baja, Marc reapareció en el Gran Premio de Aragón, y no tardó en dejarse ver en el grupo cabecero. El de Cervera logró cerrar el curso con una pole y un segundo puesto, dejando un muy buen sabor de boca.

Pero el ocho veces campeón del mundo sigue sin estar al 100%. Así lo reconoció el propio piloto en un evento de Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, celebrado esta misma semana.

"Sigo trabajando", declaró Marc. "Estoy con un tratamiento más específico para intentar encontrar el 100%. Dentro de ese brazo que tiene cuatro operaciones, mi objetivo es estar lo más preparado posible, porque la obligación es luchar por el mundial. Estoy trabajando en ello de una manera más específica, y en enero empezaré a trabajar todo en general, en conjunto, para llegar a mi máximo personal. Lógicamente, en pretemporada veremos dónde estamos".

Cuando se le preguntó si el precio por intentar ganar con la RC213V empezaba a ser demasiado alto, Márquez remitió a una de sus frases estrella: "Todo depende de lo que arriesgues".

"Eres tú el que decide. Vas encima de una moto, no de un animal. Si tu das gas, la moto va más rápido, y si cortas gas vas más lento. Mi ADN es arriesgar siempre y sacar el máximo. Si tienes algo que te ayuda, ese riesgo será menor. Se vio en Valencia; no había nada en juego, pero quería estar en el podio sí o sí. Cuando vi que se me alejaba arriesgué hasta que me caí. Es mi forma de entender las carreras", explicó.

Precisamente ese sufrimiento y esa forma de entender las carreras es sobre lo que versará el documental realizado por Prime Video a lo largo de la campaña 2022, en la que hizo un seguimiento del piloto, de su operación y su posterior recuperación.

"En el documental se podrá ver la parte más humana de un deportista", comentó al respecto. "Me habían hecho muchos reportajes sobre ganar, ganar, ganar... como si fuese un superhéroe, pero no es así. A veces hay momentos duros".

"Se empezó a rodar como la vuelta a la cima, pero fue completamente diferente. No esperaba que me tuviesen que operar a mitad de temporada. Son las vivencias de un piloto que está en la cima y de un día para otro, sin saber por qué, entrar en un mal sueño que parece no acabar nunca".

Márquez "confía" en Honda para la temporada 2023 de MotoGP

Una vez más, y como no podía ser de otra manera, Marc tuvo que hacer frente a las preguntas sobre la situación de Honda. El #93 no se anduvo por las ramas, y reconoció que la RC213V de 2023 no está al nivel que esperaba.

"Siempre le exiges el máximo a tu equipo y a tu marca. No voy a decir ninguna novedad, pero el test de Valencia no fue como esperaba. Estuve cinco días en Japón y tuve muchas reuniones. La intención [por parte de Honda] está, y seguramente en febrero lleguen cosas a los test. Pero eso no vale, lo que pruebes ahí es lo que vas a tener todo el año".

"Pero yo confío en Honda y en todo el equipo. El equipo humano es maravilloso y lo están dando todo. Ahora falta que la moto funcione lo mejor posible. Mi tranquilidad es que cuando volví de la lesión hice unas cuatro últimas carreras buenas, con primeras líneas y la velocidad está. Pero no me vale con velocidad; para ganar también tienes que tener constancia y ritmo, y cuanto más te ayude la moto más fácil será".

Márquez, sobre el riesgo en las carreras al sprint de MotoGP: "Para eso nos pagan"

Otro de los temas del evento fueron las nuevas carreras al sprint que introducirá MotoGP el próximo año. Los pilotos de la categoría reina disputarán una carrera corta todos los sábados del calendario, obligando a modificar el formato del fin de semana: no habrá FP4, y aunque las sesiones libres del viernes tendrán una mayor duración, la FP3 del sábado se reducirá a 30 minutos.

"Será un formato nuevo y tendremos que adaptarnos. En los entrenos tendremos menos tiempos, la forma de afrontar el sábado y el domingo será diferente, y físicamente será más exigente. Ese formato tendrá que irse amoldando a las exigencias de los equipos y los pilotos", dijo Marc al respecto.

Algunos pilotos, por contra, no se mostraron demasiado conformes con el programa del año que viene, y algunos apuntaron hacia el mayor riesgo que asumirán por el mismo sueldo.

"No es que porque lo hayan cambiado sea un error. Sinceramente, estamos aquí para correr; cuantas más carreras y adrenalina, mejor. Sí, hay más riesgo, pero para eso nos pagan", sentenció el mayor de los Márquez.

Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1 y que también estaba presente en el evento, secundó la opinión de Marc, y aprovechó para lanzarle un dardo a su amigo de las dos ruedas: "Me apetece verles correr más. 21 carreras no es nada".

"21 carreras en una moto no es lo mismo que sentado", le contestó Marc, en tono de broma, a lo que Sainz respondió con un "estáis cuarenta minutos, nosotros estamos hora y media".