Márquez considera que sigue avanzando en su recuperación

Tras dos años y medio de lesión y cuatro operaciones, Marc Márquez ha podido volver a practicar motocross, su deporte favorito y una de las prácticas que más le ayudan a prepararse como piloto de MotoGP. El piloto de Honda explicó este jueves en la previa del Gran Premio de Valencia que poder volver a incorporar este deporte en su rutina de preparación es un paso en su objetivo de volver a hacer "vida normal".

"He podido hacer motocross, lo que es un avance muy grande en la recuperación, un paso más hacia donde quiero llegar que es a tener la misma vida, el mismo método y la misma forma de entrenar que tenía antes, quizá adaptando algunas cosas, pero como más parecido sea, mejor", explicó.

"Entre las carreras de Malasia y Tailandia me costó mucho recuperar, sobre todo bajar las molestias en la parte muscular que se sobrecargó muchísimo. En cambio de Malasia a aquí Valencia las molestias bajaron muy rápido y esto me permitió hacer motocross. Aún no estoy listo para ir tan fuerte como a mi me gusta (con la moto de cross) pero es un paso más que poco a poco iré introduciendo si todo va bien, es muy bueno", valoró el catalán.

Con ocho campeonatos en su palmarés, seis de ellos en la clase reina, pocos pueden conocer la sensación que embargará este domingo a los pilotos que luchan por los títulos de MotoGP, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, separados por 23 puntos, y Moto2, con Augusto Fernández y Ai Ogura, distanciados 9,5 puntos.

"Si yo fuera Augusto o Pecco gestionaría el fin de semana hasta el domingo normal, apretando al máximo. El domingo, si fuera Pecco iría a acabar la carrera y ya está, un campeonato es un campeonato, ya arriesgó en Malasia, aquí solo necesita acabar y da igual el resultado. Si fuera Augusto, ahí tienes que ver las sensaciones y puedes optar por ir a controlar a Ogura o tratar de estar por delante. Tiene dos opciones que le permitirían ganar. Personalmente les veo a los dos campeones el domingo", pronosticó.

En ambas carreras habrá solo dos pilotos, en cada, una disputándose el título. Mucho se ha hablado, desde el funesto 2015, de cómo el resto de pilotos deben interactuar en pista con los que se juegan la corono, y Marc dio su opinión de cómo creen que deben hacerlo.

"Depende del carácter de cada piloto, de lo ambicioso que seas. En Malasia vimos a Jake Dixon pelear a tope con Augusto. Dixon quería un podio y lo consiguió, no hizo nada fuera del reglamento. Recuerdo en el pasado carreras en Australia en las que me estaba jugando el campeonato, haber rodado en grupo y tener las ruedas de rivales marcadas en el mono. ¿Pasó? ¿sí, y qué? Los otros quieren acabar el año de buena manera y luchar al máximo las carreras, y más si tienen opciones. Nadie va a tirar a nadie a posta, pero nadie va a renunciar a nada. Veremos el domingo, pero creo que MotoGP está muy sentenciado".

Por último, este fin de semana se despide del Mundial un equipo histórico como Suzuki, campeón del mundo hace dos años y ganando carreras hasta el último momento, un mensaje confuso para los aficionados.

"Ahí entran muchas políticas de empresa, no soy la persona para opinar, Suzuki no ha explicado el por qué se van, tendrían que ser ellos los que explicaran exactamente sus motivos. Como piloto es una pena, es triste que se vayan fábricas. En el futuro pueden entrar otras, seguro, ojalá. Pero que se vaya una casa como Suzuki que ha sufrido muchos años, que ha ganado, que tiene una moto ganadora, es una pena, pero las explicaciones las deben dar ellos, yo no me voy a mojar porque no he estado dentro del proyecto", zanjó el de Cervera.