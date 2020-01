Márquez ve capacitado a Crutchlow para dar "una segunda opinión"

Márquez pasó por el quirófano el pasado mes de noviembre para operarse el hombro derecho, y ahora mismo está inmerso en una rehabilitación que está siendo más complicada de lo previsto inicialmente.

Eso puede poner en peligro las prestaciones del piloto de Honda de cara al arranque de la pretemporada, que tendrá lugar los próximos días 7 a 9 de febrero en Sepang. El margen para recuperar la forma física es corto.

Con esa perspectiva, su nuevo compañero de equipo, el debutante Álex Márquez, cobra protagonismo en estas primeras fases de preparación, en las que participará en el test de probadores los días 2 y 3 de febrero, antes de integrarse a los ensayos oficiales el 7 del próximo mes.

“Ya pasó el año pasado, Jorge Lorenzo llegó a la pretemporada lesionado y me tocó llevar a mí solo la evolución de la moto, y este año va a ser la misma dinámica”, explicaba Marc este miércoles en una rueda de prensa ofrecida en un evento de Repsol en Cervera.

“Mi nuevo compañero de equipo es un rookie y tampoco se le puede pedir mucho en conceptos de la moto, porque aún la debe entender, como le pasó a Jorge. Álex tiene que entender qué es una Honda”, subrayó.

Además de los dos pilotos del equipo Repsol, HRC cuenta con un tercer piloto con contrato de fábrica, el británico Cal Crutchlow, que compite con una Honda oficial en el equipo LCR, y Marc recordó que su compañero de marca puede ayudar en el desarrollo.

“También estará en los test Crutchlow, que creo que está capacitado para dar una segunda opinión de la moto”, expuso el campeón catalán.

Pese a que, por segundo año consecutivo, Marc se ha quedado sin vacaciones para recuperarse de una lesión, está ilusionado ante la nueva temporada, pero no quiso dar mayor importancia al hecho de que, por primera vez, compartirá box con su hermano Álex.

“Siempre hace ilusión iniciar una nueva temporada, siempre hay alicientes”, dijo.

“El año pasado tuvimos un nuevo compañero de equipo (Lorenzo), este año otro que es mi hermano. El año pasado llegaba un cinco veces campeón del mundo, era un reto”.

“Este año afrontamos otro desafío, llega el campeón del mundo de Moto2, un rookie que llega con muchas ganas, es mi hermano pero para mí la ilusión, la motivación y la mentalidad son las mismas de cada año, el primer rival es el compañero de equipo”, recordó.

“Al ser un debutante deberé mirar más a los otros [pilotos], pero la prioridad y el objetivo no cambia: luchar por el título. Sé muy bien que habrá muchos rivales y con diferentes marcas, así que tocará trabajar al cien por cien”.

“Sí estoy ilusionado con la nueva temporada, pero no tengo que preocuparme de la otra parte del box, una vez entre en el circuito voy a estar centrado solo en mi trabajo. Fuera del circuito seguiremos entrenando juntos y ayudándonos mutuamente como hemos hecho hasta ahora”, en referencia a Álex.

Desde que se bajó de la RC213V en el test de Jerez del pasado mes de noviembre, Márquez asegura que no se ha subido a ningún tipo de moto, y que es importante hacer algún tipo de test antes de ir a Sepang el 7 de febrero.

“Tengo muchas ganas de subirme a una moto, todavía no he podido hacerlo, así que no sé si estoy preparado o no, solo he rodado un poco con un kart y nada más”, recordó.

“Si todo va bien, antes de ir a Malasia quiero subirme a algún tipo de moto, a ver cómo me siento. De momento no lo hemos hecho porque no estoy preparado, a ver si durante la próxima semana puedo dar un paso más, ya que la siguiente nos vamos a Malasia. En el test de Sepang podré rodar con la Honda y ver realmente cómo estoy del hombro”, zanjó el ocho veces campeón del mundo.

