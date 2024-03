Márquez culpa a Bagnaia del choque en el GP de Portugal

Los dos pilotos de Ducati se disputaban la quinta posición en la vuelta 23 de 25 del Gran Premio de Portugal el domingo en el Circuito Internacional del Algarve cuando colisionaron.

Márquez se ha lanzado por la posición en la frenada de la curva 5 con su GP23 pero se ha ido ligeramente largo, abriendo la puerta a Bagnaia para que volviera por su interior.

Los dos chocaron cuando sus trazadas se encontraron y ambos se fueron al suelo, lo que provocó que Bagnaia se retirara al final de la vuelta 23 y Márquez se reincorporara para terminar 16º.

La colisión fue investigada por los comisarios, pero se consideró un incidente de carrera y no requirió ninguna otra acción, algo que Bagnaia aceptó "enfadado".

Sin embargo, Márquez cree que Bagnaia es el único culpable de su choque, porque considera que no había necesidad de que el piloto oficial de Ducati se mostrara tan agresivo por dos puntos en este inicio de temporada.

"Por supuesto que es imposible que dos pilotos estén de acuerdo después de una hora del incidente", comenzó Márquez.

"Pero al entrar en la dirección de carrera, he dicho a los comisarios que es un incidente de carrera al límite. Pero ustedes deben decidir, los comisarios deben decidir cuál es el límite".

"Al final, por supuesto que para mí ha sido un error de Pecco, pero no sólo el incidente porque al final ha intentado remontar, vale, ha sido demasiado optimista y puede haber contacto".

Marc Márquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero fue un error que estábamos luchando por la quinta, sexta posición - dos puntos más, dos puntos menos".

"Y estaba sufriendo mucho, especialmente con los neumáticos traseros".

"Al final cuando quedan tres, cuatro vueltas sabes que vas a perder la posición, así que no es necesario volver en ese modo agresivo".

"Pero él decidió así y la consecuencia para Ducati es cero puntos".

Preguntado por si siente que otros pilotos, especialmente ahora que está en Ducati, enfocan las carreras con él de forma diferente, Márquez añadió: "No, no lo creo. O no quiero pensar esto".

"Sólo pelean. Hoy, Pecco me ha dicho que pensaba en dos puntos más y en defender la posición".

"En las primeras vueltas tienes que ser agresivo. En las últimas vueltas, si uno está luchando por la victoria tal vez puede ser agresivo".

"Pero hoy no era el momento de ser así. Pero bueno, él decidió, y seguro que aprenderá".

Márquez dice que hasta ahora sólo ha hablado con el jefe del equipo oficial Ducati, Davide Tardozzi, sobre el incidente, pero añade que "lo bueno es que tienen la telemetría y pueden ver exactamente lo que pasó".