Márquez ya reconoce las debilidades de la Honda 2021

El ocho veces campeón del mundo acabó en novena posición la carrera de Jerez del pasado domingo, la segunda de su regreso tras nueve meses de baja por lesión.

Aunque todavía no está en su estado físico óptimo, dijo que su condición era mejor sobre la moto que en Portugal y eso le permitió entender mejor la Honda de 2021 por primera vez este año.

Tras haber rodado detrás de su compañero, Pol Espargaró, del probador de HRC, Stefan Bradl, y del piloto del Pramac Ducati, Johann Zarco en el GP de España, Márquez se dio cuenta de que la RC213V 2021 padece en mitad y a la salida de las curvas.

"Tuve la oportunidad de seguir a Stefan, de seguir a Pol y también de seguir a Johann durante algunas vueltas", explicó Márquez cuando Motorsport.com le preguntó dónde había encontrado la moto peor en comparación con la última Honda que pilotó. "Y donde más perdemos es en mitad y a la salida de las curvas".

"Si quieres pilotar rápido y consistente, ahí es donde tienes que ser fuerte y es donde estamos perdiendo más. Así que tenemos que entender por qué. Ahora estamos tratando de analizar todo".

"Para mí, la clave de este fin de semana es que he mejorado mucho mi condición física en comparación con Portimao".

Márquez esperaba seguir probando la moto en el test del lunes posterior a la carrera en Jerez, pero dio por acabada la actividad después de solo siete vueltas debido al dolor en el cuello por su espeluznante caída en el FP3, que admitió que le dejó "destrozado".

"Solo hice una tanda y en la segunda ya noté algo", dijo el lunes. "Mi cuerpo estaba bloqueado, sobre todo el cuello y también el hombro derecho".

"Es algo parecido, pero mejor que en Portimao. Allí corrí y sufrí mucho, y luego el lunes estaba completamente bloqueado. Pero aquí en Jerez me sentí mejor".

"Es cierto que la caída que tuve el sábado no ayudó, pero de todas formas lo intenté porque pensé que quizás cuando el cuerpo se calentara estaría bien. Pero enseguida he visto que no estaba a un buen nivel para pilotar la moto y probar cosas".

Los pilotos de Honda tuvieron un intenso test el lunes, con todos ellos probando varias piezas nuevas, entre ellos cinco nuevos carenados.

Después de decir que su RC213V era "un desastre" tras la carrera de Jerez, Espargaró expresó su desconcierto por el hecho de que cada piloto de Honda trabajó en diferentes direcciones durante el fin de semana del GP de España, y consideró que eso estaba frenando el desarrollo.