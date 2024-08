Márquez: cuando tienes más de mil días sin ganar se te quita la ansiedad

Marc Márquez cumplirá el domingo 1029 días sin ganar, ya que no lo logra desde el 24 de octubre de 2021, en el GP de Emilia Romagna, en Misano, una situación que para un piloto que ha ganado 85 veces, 59 en MotoGP, puede generar una ansiedad que le llegue a bloquear.

"No genera ansiedad no ganar, cuando pasas de los mil días ya se te pasa todo", bromeó el piloto español este jueves en el Red Bull Ring. "Ya me hicieron la broma de los mil día y ya no sientes", añadió.

Lo bueno del caso es que este año hay GP de la Emilia Romagna…

"A ver que pasa con las dos carreras en Misano. Pero la verdad es que veía más cerca la victoria en los primeros grandes premios de la temporada que ahora, pero queda mitad de temporada, muchos momentos, mentalmente no parece que estemos en el ecuador, han pasado muchas cosas, hemos aprendido mucho y a ver si podemos empezar aquí más cerca que en Silverstone", argumentaba.

Sobre esas sensaciones de no estar preparado para ganar todavía con la Ducati, Marc considera que va por sensaciones.

"Depende del circuito, de la moto, de cómo te encuentres, vengo del fin de semana más difícil que me he encontrado desde que estoy encima de la Ducati, en Silverstone, no tuve la sensación con la moto y fue la primera vez que me encontré en esa situación. Pero encontrándome mal hice un cuarto en carrera, eso es bueno, en un mal fin de semana, cuarto. Cambiamos mucho la moto y tenemos que entender que dirección tomar aquí, si la de principio de temporada o lo que teníamos últimamente. Pero hay tres pilotos que van un poquito más y ese poco más hay que buscarlo en algún sitio, valoró.

Sobre las últimas entrevistas de Pecco Bagnaia, le recordaron dos frases del italiano, la primera que la Ducati 2022 es mejor que la actual. "Yo solo creo en el tiempo por vuelta, el que va más rápido y la moto más rápida", dijo antes del segundo envite, el de que su llegada a Ducati puede ser "súper bueno o un desastre".

"Esperemos que sea buena, la llegada de un piloto a un equipo, sea quien sea. Cuando estaba en Honda había pilotos como Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo, si hay dos pilotos con el mismo objetivo se retroalimentan y se pueden ayudar, sube la competitividad dentro del box, tiene que ser una competencia sana y que te suba el nivel del equipo", zanjó.