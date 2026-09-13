Márquez con todo bajo control tras Misano: "Gestioné bien los tiempos y los esfuerzos"

Marc Márquez temía tener que limitar los daños frente a los pilotos de Aprilia en Misano. Finalmente reprodujo la actuación del GP de Aragón, ganando las dos carreras del fin de semana, e incluso se permite alcanzar a Jorge Martín en el campeonato.

Sin embargo, la carrera empezó peor que el sprint. Mientras que el sábado había tomado el mando desde la salida, Márquez esta vez tuvo que quedarse detrás de Marco Bezzecchi y este empezó a escaparse… pero no vio el final de la primera vuelta, debido a una caída.

Márquez heredó el liderato y mandó al inicio de la prueba, antes de ser adelantado por Martín. Se mantuvo en contacto con su compatriota y pudo recuperar la ventaja cuando el madrileño vio cómo sus prestaciones se desvanecían. Al final de la carrera, solo tuvo que gestionar la presencia de Álex Márquez detrás de él, pero el menor de los hermanos nunca pareció estar en condiciones de atacarle.

"Fue perfecto!", resumió Marc Márquez en rueda de prensa, felicitándose por su victoria pero también por la gestión de su fin de semana: "Fue un muy buen fin de semana, en el que fui rápido, pero gestioné bien los tiempos y los esfuerzos. Fue crucial para sentirme bien hoy y pilotar bien."

"Sí, el error de Marco ayudó mucho y la carrera cambió, porque creo que hoy rodaba muy bien. Ya volaba en la primera vuelta. Yo simplemente di el máximo."

"El ataque de Jorge me sorprendió, porque no me lo esperaba, pero volví y gestioné los riesgos. Sabía que Álex venía muy rápido, pero intenté atacar, como hice ayer con Marco. Cuando se acercaba, atacaba y me mantenía a un ritmo constante."

Marc Márquez a remporté le GP de Saint-Marin devant son frère. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez no quiso analizar demasiado la caída de Bezzecchi, recordando que ningún piloto está a salvo de los errores. "Rodamos al límite", subrayó en el sitio oficial de MotoGP. "En ese sector 3, Marco me metió tres décimas durante todo el fin de semana y en esa primera vuelta ya se estaba escapando. Quedan muchas carreras, le puede pasar a cualquiera."

"Lo más importante es que ahora tengo tantos puntos como Jorge, y el ambiente en el garaje: nos sentimos superbién y sabemos que tenemos que trabajar duro."

Un trabajo que está dando sus frutos a la perfección, ya que en siete GP, Marc Márquez ha enjugado una desventaja de 102 puntos con Marco Bezzecchi para convertirla en una ventaja de 33, y solo Jorge Martín está a su nivel en el campeonato. Tras optar por ser transparente sobre su brazo derecho en los últimos días, se mostró más liberado y gestionó sus esfuerzos a la perfección.

"Fue un fin de semana superbuenísimo. Afronté el fin de semana sintiéndome liberado, relajado, la mentalidad era perfecta. Tenía mucha confianza en lo que necesitaba para ser rápido. Ayudó que la velocidad estuviera ahí desde los FP1 y después simplemente intenté pilotar de la mejor manera posible. Ayer ganamos con la estrategia, eligiendo el neumático trasero correcto, y hoy Marco cometió un error y lo aprovechamos."