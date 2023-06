Márquez: si me quedo en casa la situación no va a mejorar

A falta de tres minutos para la conclusión de la segunda y última sesión de la primera jornada del Gran Premio de los Países Bajos, Marc Márquez sufrió una caída en la curva 3, la 13ª de la temporada, primera del fin de semana y que dejaba en el aire la necesidad de arriesgar tomando para en este gran premio cuando acumula hasta tres lesiones en su cuerpo, la fractura en el dedo, el esguince en el tobillo una fisura en una costilla.

Hasta ese momento, el de Honda no buscó el limite y, de hecho, estuvo rodando en tiempos bastante lentos.

"Hoy me lo tomé con calma, entre otras cosas, porque sufrí físicamente más de lo que esperaba. Sobre todo por la costilla", explicó. "El único sector en el que no estoy incómodo del todo es el primero", en referencia al dolor en el pecho cuando maniobra en los cambios de sentido.

Al final del día Márquez, que no pudo hacer ningún ataque al tiempo por la caída, terminó con el 19º mejor crono (1.33.485), a 1.4 segundos de la mejor referencia, la de Marco Bezzecchi, lo que le obligará a pasar, este sábado, por la Q1 en busca de una de las dos plazas de repesca.

"Mañana intentaré apretar un poco en la Q1 para no terminar en la última fila. Puede que en la penúltima. Hay que pasar el fin de semana. No me encuentro bien", reconoció.

El principal handicap para el de Honda este viernes fue la fisura en la segunda costilla.

"Cada vez que uso el pectoral me duele", dijo en referencia al movimiento del pecho para levantar la moto.

Márquez no estaba atacando, todavía, el tiempo cuando sufrió la caída, pero sí intentó ir un poco más rápido y perdió el tren delantero.

"Sobre el accidente, tenía a Maverick delante e intenté recuperar en un sitio complicado", explicó.

Ante este panorama uno se pregunta si realmente era necesario venir a Assen o, lo mejor hubiera sido recuperarse tranquilamente en casa durante el parón.

"Con las (malas) sensación de Alemania, estar un mes y medio sin subirme a la moto no es lo mejor. Quedándome en casa, desde el sofá, la situación no va a mejorar. A quien le sirve este fin de semana es a mí. No me apetecía irme de vacaciones con las sensaciones de Alemania", fue su argumento.

En paralelo al momento que está atravesando el de Honda, los rumores y especulaciones sobre su futuro se multiplican, pero el piloto quiso puntualizar un tema en concreto que apuntaba a que había tanteado a KTM.

"Que yo me haya ofrecido a KTM es completamente falso. Yo tengo contrato con Honda y sigo trabajando para el futuro. Estoy rodando en tiempos de probador", dejando claro que no está para ir rápido, pero sí para dar vueltas y seguir comprometido con su trabajo para el equipo con el que tiene contrato hasta final de 2024.

