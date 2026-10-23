Crónica de prácticas

MotoGP GP de Australia

Márquez por delante de Fernández y la sorpresa Miller en la FP1 en Phillip Island

Marc Márquez lideró la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026, esto mientras que Jorge Martín quedó fuera de los cinco primeros.

Matteo Nugnes

Publicado: 23 oct 2026, 0:51

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brilla el sol en Phillip Island, pero podría ser solo un breve paréntesis, porque para mañana y sobre todo para el domingo las previsiones meteorológicas parecen perfilar escenarios de lluvia para el Gran Premio de Australia de MotoGP.

En la primera sesión de entrenamientos libres, en seco, enseguida se mostró en plena forma Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo, que llegó a la isla con 2 puntos por recuperar respecto a Jorge Martin, fue de hecho el más rápido, logrando colocarse por delante de todos justo bajo la bandera a cuadros, con un 1'27"985 que lo convirtió en el único en romper la barrera del 1'28".

Por detrás del piloto de Ducati está un Raul Fernández que parece haber recibido buenas respuestas de la mano lesionada en Mandalika. El piloto del Aprilia Trackhouse también sufrió una caída a alta velocidad en la curva 6, pero tras un rápido chequeo con el doctor Angel Charte volvió a subirse a su RS-GP y marcó un crono de 1'28"033, a solo 48 milésimas del #93. Un tiempo que, sin embargo, obtuvo con neumáticos más frescos que la competencia.

La sorpresa de la mañana es el ídolo local Jack Miller, que llegó a su último GP de Australia antes de su paso al Mundial de Superbike. El abanderado del Prima Pramac montó una pareja de neumáticos nuevos, sin embargo, para llevar su Yamaha a la tercera posición en 1'28"120. Entre otras cosas, justo después protagonizó una espectacular deslizada, afortunadamente sin consecuencias, en la curva 1.

En cuarta posición está la Aprilia de Marco Bezzecchi, que durante buena parte de la sesión estuvo al mando de la clasificación, pero luego no pudo seguir a Márquez cuando aumentó el desgaste de los neumáticos, cerrando a 293 milésimas del español. Siguiendo en el box de la Casa de Noale, por el momento parece estar un pelín más en dificultades el líder del mundial, Jorge Martín, séptimo a 453 milésimas, que se quejó un poco de la inestabilidad de su RS-GP.

Entre las dos Aprilia se colaron luego la Ducati del Gresini confiada a Alex Márquez y la KTM de Pedro Acosta. Y hablando de la Casa de Mattighofen, no se puede dejar de destacar la evidente explosión del motor sufrida por Brad Binder, con una vistosa humareda blanca en la recta de salida. El sudafricano, de todos modos, volvió a pista con la segunda moto y terminó en 11ª posición.

Volviendo a repasar la clasificación, en la octava plaza está la otra Aprilia Trackhouse con Ai Ogura, mientras que completando el top 10 están los dos Fabio, con Quartararo que se colocó noveno con su Yamaha, aunque a más de ocho décimas, por delante de la Ducati VR46 de Di Giannantonio. Hay que bajar hasta el 12º puesto, por tanto, para encontrar la mejor de las Honda, que fue la de Johann Zarco.

Y hay que decir que en HRC no han tenido especial suerte. Además de la baja de Joan Mir, aún ocupado con la recuperación del malestar físico sufrido en Misano, tienen que lidiar con el ataque gripal que afectó a Luca Marini, que le impidió dar más de dos vueltas con la única RC213V superviviente en el box del equipo oficial.

En general, de todos modos, fue una sesión complicada para todos los demás italianos. Enea Bastianini se encuentra en 14ª posición con la KTM Tech3, mientras que Pecco Bagnaia aparece 18º, a nada menos que 1"6 de la Ducati gemela, y precede a la que lleva los colores de VR46 confiada a Franco Morbidelli. Ambos, por tanto, están por detrás de Iker Lecuona, llamado a sustituir al lesionado Fermin Aldeguer en la del Gresini Racing, pese a que el español también se cayó en la curva 6.

Clasificación de la FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 2 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 3 J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 5 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 6 P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 8 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 11 B. Binder KTM 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 12 J. Zarco LCR 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 14 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 15 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 16 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 17 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 18 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 19 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 20 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 21 L. Marini Honda 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

4.128 170.289 Ver los resultados completos

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