Márquez: "No voy a competir nunca en moto en el Dakar"

El Dakar siempre ha llamado la atención de pilotos de otras categorías. Algunos de F1 o el WRC se han atrevido con el reto, el último Fernando Alonso. Menos habitual es ver a un corredor de MotoGP cambiar el asfalto por las dunas. Sin embargo, casos hay, como el de Jurgen van den Goorbergh, que ha competido en varias ediciones.

Los pilotos de MotoGP se entrenan habitualmente en la tierra, aunque el dirt track ha ganado protagonismo al motocross en los últimos años. Uno de los que se resiste a dejarlo y sigue combinándolos es Marc Márquez. Al catalán prácticamente le gusta cualquier cualquier moto, incluidas las de Dakar.

Honda lleva varios años tratando de destronar a KTM en el rally más duro del mundo y en la actualidad es la alternativa más firme. A pesar de contar con una de las mejores motos de esta disciplina, Márquez no ha tenido la ocasión de probarla sobre el terreno.

El #93 reconoce que quiere hacerlo, pero solo a modo de hobby. Cuestión distinta sería correr el Dakar. El de Cervera siempre ha dicho que de hacerlo sería sobre una moto, pero con el tiempo incluso esta idea se le quitado de la cabeza. Así, ante esta negativa y su reticencia a hacerlo en autos, parece descartada la posibilidad verle en la prueba.

"Me gusta la tierra y en mi círculo cercano lo hemos hablado", reconoce Márquez. "Me haría daño. Hay que ser realista y los pilotos que van tienen mucha experiencia. Van muy rápido y no es un circuito cerrado. Hay que leer el roadbook".

"Me gusta probar todo y ya probé un F1. Tengo pendiente a modo hobby probar una moto por las dunas. Son cosas que no digo que no, pero no voy a competir nunca en moto en el Dakar. Me pasó lo mismo cuando probé el F1. No pasaría de la primera curva en Mónaco", agrega.

Márquez ha pasado los dos últimos inviernos recuperándose de lesiones en los dos hombros. Esto no es obstáculo para que siga dando el máximo con la Honda de MotoGP, aunque si parece serlo con la del Dakar.

"Si temiera hacerme daño no me subiría a la moto. Cuando eres piloto de motos sabes que estás expuesto a lesiones, a caerte cuando menos te lo esperas. Si quieres ser campeón tienes que estar dispuesto a todo y si te tienes que caer 20 veces en un año para encontrar los límites y sacar el máximo partido en carrera, lo tienes que hacer. Me gustaría caer menos, pero son cosas de nuestro deporte".

↓ Las 10 'víctimas' favoritas de Marc Márquez ↓