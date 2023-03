Márquez descarta pelear por el campeonato al inicio de 2023

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez se presenta en el Gran Premio de Portugal 2023 de MotoGP rodeado por unas circunstancias que no tienen nada que ver con las de la temporada pasada.

Entonces, el español corría muy condicionado por la limitación que le provocaba el hombro derecho, ese que finalmente se volvió a operar en verano, en Estados Unidos. Ahora, el de Honda afronta el arranque de un nuevo campeonato sin que el físico sea un elemento en contra. Su principal caballo de batalla es una moto que sigue arrastrando los problemas del modelo anterior, a pesar de haberle dado mil y una vueltas este invierno.

Márquez no gana una carrera desde el Gran Premio de Emilia Romagna de 2021 y, si tenemos en cuenta sus declaraciones de este jueves en Portimão, no parece fácil que vuelva a lograrlo a corto plazo.

Al tremendo nivel de rendimiento alcanzado por la mayoría de las Ducati hay que sumarle el paso adelante dado por Aprilia, además de la velocidad exhibida por Fabio Quartararo, uno de los principales candidatos al título junto a Pecco Bagnaia, el actual campeón.

Con todo eso en mente, el corredor de Cervera (Lleida) subraya que no está en condiciones de medirse en corto con el turinés, tan es así que ni siquiera piensa en él.

"En estos momentos no podemos pensar ni en el podio ni en la victoria. Pecco es el favorito y estamos demasiado lejos de él como para pensar en cómo frenarle", reflexionó Márquez. "Ducati tiene una muy buena moto, especialmente en manos de Pecco. Estamos lejos de las Ducati y más de Pecco", insistió el #93, que, al menos de entrada, se borra de la terna por hacerse con la corona.

"Por las dificultades que hemos pasado no somos candidatos al título en estos momentos. Pero mi ambición es la misma que en 2013, y es la de pelear por buscar la mejor posición posible cada domingo", esgrimió el multicampeón del mundo, que no quiso dar ningún detalle acerca del chasis encargado a Kalex que probablemente pueda probar en el test posterior al Gran Premio de España, en Jerez.

"Sobre el chasis de Kalex no sé nada; no he oído nada dentro del taller. El motor está cerrado y en él ya no se puede trabajar, de modo que hay que centrarse en otras áreas, investigar, para ser más competitivos", zanjó Márquez.