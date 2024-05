Márquez descarta ir a Pramac en 2025: "No es una opción para mi"

Marc Márquez aparecía en el box de Gresini este jueves a las 11:30 de la mañana, hora local, y se topaba con una información adelantada por medios italianos sobre la elección de Ducati para el compañero de equipo de Pecco Bagnaia la próxima temporada, una plaza por la que luchaban el catalán y Jorge Martín que, todo apunta, será finalmente el elegido.

"Ducati no me ha dicho que yo no sea el elegido. Yo estoy haciendo el máximo en pista, porque así tendré más opciones", mantuvo Marc su línea de las últimas carreras, pese a que este mismo fin de semana se podría cerrar el acuerdo entre Ducati y Martín.

Esa maniobra abre las opciones para que Márquez herede la plaza de Martín en Pramac, con contrato de fábrica y el mejor material, igual que los oficiales. Pero Marc dio un portazo a esa posibilidad.

"Pramac es un buen equipo, pero no es una opción para mí, porque no lo es", se mostró inflexible ante los micrófonos de DAZN.

"Soy un hombre con las ideas claras. Lo que quiero es la última versión de moto, y si puede ser, con un equipo oficial. Si tienes la moto oficial tienes más facilidades, y si encima lo haces en un equipo oficial, pues aún más", siguió remando contra un río que, ahora, parece haber cambiado de rumbo.

Con Martín viajando al box oficial y Márquez enfadado, la acción en pista puede recrudecerse de forma clara este fin de semana en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa para Ducati en la que todos los pilotos de la marca querrán lucirse.

De hecho, uno de los argumentos que esgrime Ducati para su elección, es seguir la línea de los pilotos formados en la casa y mantener el equilibrio establecido en los últimos años, que tan buenos resultados les ha ofrecido, sobre todo en la persona de Pecco Bagnaia que siempre se ha puesto de perfil con el fichaje del ocho veces campeón, en pos de mantener la armonía reinante.

"Evidentemente, la armonía fuera de pista es fácil mantenerla. Dentro, cuando hay dos compañeros de equipo fuertes, cada uno lucha por sus intereses. Es así y siempre lo ha sido, y quien diga lo contrario es un mentiroso. Siempre con respeto, pero peleando cada uno por sus intereses", cerró el #93.