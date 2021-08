Márquez destaca el avance que ha exhibido en su regreso

Silverstone.- En Spielberg, en la segunda de las citas consecutivas que se llevaron a cabo en el Red Bull Ring, el de Honda sorprendió por partida doble. En primer lugar, por ser capaz de aguantar el ritmo del grupo de cabeza durante más de tres cuartas partes de la prueba. Y después, por irse al suelo nada más cambiar de moto, con la pista mojada, en esas condiciones en las que habitualmente marca la diferencia.

Dado que no se está jugando nada en clave campeonato, Márquez se mostró muy satisfecho con las sensaciones que se llevó de esas más de 20 vueltas, y en ese plan afronta el Gran Premio de Gran Bretaña que este jueves arrancó en Silverstone.

A pesar de las dos carreras que se perdió antes de reaparecer en Portimão, el español es el corredor de Honda mejor posicionado en la tabla general, en la que figura el undécimo, con 59 puntos, cuatro más que Takaaki Nakagami, y 18 más que Alex Márquez y Pol Espargaró.

“Lo más importante es que cada vez saco más la cabeza entre los pilotos que ruedan delante. Ese es el objetivo que me he marcado para la segunda mitad de la temporada”, convino Márquez, que llega a este circuito como el resto de sus rivales, sin la experiencia de 2020 –la pandemia evitó la celebración del gran premio–.

“Silverstone es uno de los circuitos difíciles del calendario. Si me guío un poco por lo que pasó en Austria, en teoría no deberíamos optar a la victoria, pero no queremos descartar nada”, añadió el de Cervera (Lleida), que, a pesar de pasar por un momento delicado, destaca que tanto él, físicamente, como su moto, a nivel técnico, dan pasos en la buena dirección.

“Yo estoy cada vez mejor y la moto, también. Vamos dando pasos hacia adelante. Eso hace que en circuitos como en Austria, en los que debíamos pasarlo mal, pudiéramos rendir a buen nivel”, prosiguió el multicampeón, que, ahora más que nunca, sigue las directrices que recibe de los ingenieros de HRC, en su casi cruzada por optimizar la RC213V.

“Ahora estamos en un momento en el que Honda tiene que decidir qué pruebo y qué no. Aquí partiremos con la base de la moto de la segunda carrera en Austria y Assen, y espero no marear demasiado”, remachó Márquez.

