Márquez: tuve dudas de si tendría otra vez un brazo normal

Marc Márquez reaparecerá este fin de semana en el Gran Premio de Portugal nueve meses después de la lesión que sufrió el pasado 19 de julio en Jerez y después de haber sido declarado apto por los médicos este mismo jueves.

Durante todo este tiempo, la falta mejora y tres pasos por la sala de operaciones llegaron a hacer temer lo peor, como el mismo piloto reconoció este jueves en la rueda de prensa previa celebrada en Portimao, en la que dedicó una hora y 43 minutos a atender a los medios de comunicación.

“Es fantástico estar aquí de vuelta, han sido nueve meses muy difíciles, pero llega el momento de dar el paso más importante de mi recuperación: subir a la moto. Siento mariposas en el estomago, no es normal en mí, pero cuando me suba a la moto desaparecerá. Me he reencontrado con el equipo, con los japoneses, a los que no veía desde Jerez, y ha sido fantástico”, introdujo Márquez.

“No seré el mismo Marc, necesito tiempo, estoy con la rehabilitación, la parte física y la mental, y con muchas ganas de subir a la moto”, añadió el de Honda.

Fue entonces cuando Marc confesó que se había temido lo peor durante todos estos meses en los que ha tenido que ver las carreras desde la televisión.

“Ha sido verdaderamente extraño, sobre todo al comienzo. Luego se hizo normal, como un fan más disfrutando de las carreras, fue difícil no competir en Qatar, me sentía preparado pero no bien al cien por cien, lo médicos decidieron pararme y seguí su consejo. Han sido nueve meses de dudas no solo de si volvería a pilotar, si no de si volvería a tener un brazo normal”, soltó Marc dejando claro que no las tuvo todas consigo de si podría volver a pilotar.

“En todo momento he sido optimista, pero también realista. La primera preocupación era tener un brazo normal y poder volver a hacer vida normal. Los médicos me tranquilizaron diciendo que era cuestión de tiempo, tres meses si iba bien o un año si se complicaba. No ha habido problemas desde la última operación, no se te olvida lo que han pasado, lo tienes grabado en la piel y la mente, pero al estar de nuevo aquí ya se te olvida un poco todo lo que ha pasado”.

Tras descartar correr las dos primeras carreras de Qatar, Marc ha elegido un circuito en el que nunca ha corrido para reaparecer, y además con amenaza de lluvia para este viernes.

“No me gustaría tener que reaparecer con lluvia después de tanto tiempo, pero si estoy aquí lo haré en cualquier circunstancia. Hace un mes vine aquí, fue la última vez que piloté una moto, el lunes pasado usé una flat track, pero la última moto como dios manda fue aquí en Portimao. Entonces decidimos parar la actividad para que el hueso mejorara. La confianza de todos estos pilotos está por los aires y la mía no tan alta, esta es mi pretemporada y no pienso en resultados, solo en subir a la moto y disfrutar”.

En estos nueve meses, la jerarquía en MotoGP ha cambiado, hay un nuevo campeón y un montón de pilotos capaces de ganar carreras.

“Es imposible entender la situación de las carreras desde la televisión, hay muchos altibajos de un día al siguiente, ves un piloto que el sábado se destaca y el domingo sufre, es extraño entender esto desde casa. Es cierto que tengo muchas ganas de pilotar, tener muchos pilotos delante en una carrera de grupo como vimos en Qatar puede ser fantástico, no estoy preparado ahora para eso, pero en el futuro espero estar en esas batallas como las que vimos en las dos primeras carreras”.

Un año después, le preguntaron a Marc qué Honda se iba a encontrar.

“Honda no está en la mejor situación, he hablado con los japoneses, han trabajado para ver dónde está el problema, lo importante es encontrar un compromiso para que la pueda llevar cualquier piloto. Honda tiene ahora buenos pilotos, Pol Espargaró, Nakagami, mi hermano, tienen las mismas dificultades que tenía yo cuando dejé la moto, el compromiso con la parte delantera y tratar de no caerse. Las motos no han cambiado mucho de un año al otro, pero hay algunas actualizaciones que voy a tratar de entender. Voy a empezar con la moto de Bradl, con su configuración, no con mi moto, y a partir de ahí trataré de construir mi moto para volver al nivel top”.

Ahora la gran pregunta es qué Márquez nos vamos a encontrar este fin de semana.

“Honestamente no puedo responder, el principal objetivo es estar preparado y sentirme bien sobre la moto, esa es la razón por la que estoy aquí. El interrogante es saber cómo reaccionará mi cuerpo y mi brazo, no lo sé. Me gustaría estar preparado, haber tenido un test privado, pero no puede ser y vamos a salir a competir desde el primer día. Hemos hablado con los médicos y la decisión fue unánime. En Qatar estábamos casi en el sí, pero no fue unánime, ahora si la ha habido y esa es la razón por la que estoy aquí. Te diré lo que he dicho a Takeo, no tengo objetivos este fin de semana, solo quiero pilotar, ya tendremos tiempo de ponernos presión por los resultados, me voy a encontrar una categoría difícil, todo ha cambiado, ya no hay motos satélite, son todas de fábrica, estás los mejores pilotos del mundo, estoy de vuelta pero no sé cuánto tiempo me tomará”.

Márquez remarcó varias veces que el resto de pilotos le llevan, ahora mismo, una gran ventaja física.

“Me siento listo para pilotar la moto, me encantaría sentirme diferente, en los últimos nueve meses he pilotado tres días una moto y en el último mes, ninguna. Es un paso que pensamos que es el momento correcto de hacer y continuo con mi recuperación. No creo que me sienta fuerte, estamos en la mejor categoría del mundo contra los mejores pilotos, todos tienen mucha confianza y yo no me encuentro en la misma posición”.

“No estoy pensando en los rivales ahora, pero si me pongo en su lugar, si tienes la autoestima necesaria no tiene que ponerte nervioso. Ahora llega un piloto que ha ganado mucho en el pasado, sí, pero que llega tras un año parado, sin haber entrenado en moto, y en un mes solo he hecho cuatro vueltas de flat track, sin estresar la zona muscular del brazo que tengo que seguir cuidando. Estoy en mi recuperación, no me importa lo que puedan pensar o pueda pasar en pista, quiero llgar a mi nivel y no me importa el tiempo”, zanjó Márquez.

Márquez reaparece en la rueda de prensa de Portimao

