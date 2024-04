Márquez: "Entiendo la renovación de Quartararo con Yamaha"

Cinco días antes de plantarse en Austin, Yamaha anuncio la ampliación del contrato de la piedra angular del campeonato. En Texas, Fabio Quartararo justificó su decisión, sobre todo, a partir del proceso de reestructuración interno que se puso en marcha hace unos días dentro del área técnica de la fábrica japonesa. El mayor exponente de ella es la incorporación de Massimo Bartolini, mano derecha de Gigi Dall’Igna en Ducati, como director técnico.

Antes de hacerse oficial la continuidad de Quartararo, muchos compararon el dilema que afrontaba el corredor con el que tuvo que afrontar Marc Márquez la temporada pasada, y que finalmente le llevó a abandonar Honda después de once años y a unirse a Gresini, un equipo satélite, donde compite con una Ducati que ni siquiera es la última especificación. Una aventura que, a ojos del español, le llevó a salir de su zona de confort en su afán de volver a divertirse por ser competitivo encima de una moto.

Aunque Quartararo tomara la dirección contraria, Márquez entiende los motivos que han llevado al chico de Niza a darle otra oportunidad a la marca de los diapasones. El principal, que el #20 tiene 24 años, siete menos que el #93, que en febrero cumplió los 31. "No me sorprende que Quartararo se haya quedado en Yamaha. Primero porque Yamaha es Yamaha, como Honda es Honda. Tarde o temprano, llegarán. Mucha gente lo ha comparado con mi situación, pero Fabio tiene mucho más tiempo del que me quedaba a mí", subrayaba Márquez, en una entrevista concedida a Motorsport.com que tuvo lugar el pasado fin de semana, en Austin.

Para el catalán, otro elemento que le lleva a simpatizar con la decisión de su rival es la ausencia de trauma como el que él vivió a raíz de la lesión el brazo que se hizo en aquella carrera en Jerez, en 2020, y que le llevó a pasar por el quirófano hasta en cuatro ocasiones. "Él no ha pasado por un periodo como el que pasé yo, con una lesión muy importante que incluso me llevó a dudar de mí mismo. Eso es fundamental", añadía el piloto de Cervera (Lleida), que el sábado, en la carrera al sprint, terminó en el podio, y que el domingo se fue al suelo mientras lideraba la prueba larga.

Quartararo, por su parte, cruzó el 15º el sábado y el 12º el domingo, en otra evidencia de que el camino que tiene por delante el constructor de Iwata no se recorrerá en dos días. Disputados los tres primeros grandes premios del calendario, el campeón del mundo de 2021 figura el 12º en la tabla de puntos, y su mejor resultado hasta el momento es la séptima posición que consiguió en Portugal.

"Cuando estás en un proyecto en el que te han dado mucho, y te prometen más, es normal tener esa paciencia y confianza de que llegará", proseguía Márquez, consciente de que, en un ecosistema tan competitivo como el Mundial de MotoGP, el esfuerzo no siempre se ve recompensado. "Hay que tener confianza y también suerte, porque todos los ingenieros se esfuerzan. La suerte radica en que [los técnicos] den con la tecla que se traduzca en una moto competitiva", finalizó Márquez.