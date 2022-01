Márquez admite existió la opción de no volver a competir

El piloto de Repsol Honda Team reapareció casi tres meses después del accidente que sufrió entrenando motocross y que le provocó una lesión ocular, la misma que en 2011 le hizo temer por su carrera deportiva, una situación que volvió a estar encima de la mesa, según admitió el propio Marc Márquez este viernes en conferencia de prensa.

De sus declaraciones, además del sentimiento de frustración por la lentitud y larga espera que ha supuesto la recuperación de la diplopía (visión doble), se desprende que el piloto catalán ha tomado la determinación de completar una temporada ‘limpia’ de lesiones, sin explicar si piensa cambiar su estilo de pilotaje o asumir menores riesgos de los tomados durante toda su vida deportiva.

''Estoy contento, aliviado pero aún con tensión. Aún no puedo decir que estamos totalmente recuperados porque quedan unos pasos planificados que necesitamos el doctor y yo para poder confirmar que estoy completamente recuperado'', apuntó Marc tras admitir que: "Tengo la visión perfecta y no necesito ninguna cirugía".

Sin embargo, antes de llegar a esa buena noticia, Marc tuvo que volver a pasar un calvario, el enésimo desde que es piloto, con todas las opciones abiertas.

''Desde el momento del accidente, con el doctor Sánchez Dalmau decidimos emplear un modo conservador. Está claro que encima de la mesa había todas las opciones, el modo conservador y dejar pasar el tiempo, la operación y también la opción de no poderse volver a subirme a una moto'', confesó.

''La opción conservadora está dando sus frutos, que es el tiempo que lo va fijando todo. Ese nervio y ese músculo van trabajando bien, sobre todo en las dos últimas semanas, en las que he tenido una gran mejoría'', anunció feliz.

''La visión es una cosa que o ves bien o no ves bien, y si no ves bien no puede ir en moto''.

Pese a la gran noticia, Marc quiso poner un punto de pausa y sosiego antes de confirmar que estará en los test de pretemporada, en Sepang, el 5 y 6 de febrero.

''Ahora falta confirmar y dar el último paso, ver que puedo pilotar una moto lo más parecida a una MotoGP en un circuito de gran premio, como puede ser Montmeló, Valencia, Jerez o Portimao. Repsol Honda está barajando diferentes posibilidades para poder probar, y si todo va bien durante todo un día de entrenamiento a 300 por hora, porque es importante comprobar si la fatiga también puede afectar, ahí ya daremos el paso de poder estar en los test de Malasia. De momento prudencia, seguimos el plan de no querer correr más de lo necesario. Vamos a seguir los pasos del doctor, que hasta ahora me han ido bien''.

“Lo digo con la boca pequeña, pero creo que poco a poco nos vamos a salir también de esta”, subrayó.

No hay que olvidar que Márquez sufrió la lesión ocular el 30 de octubre, justo a falta de dos carreras para acabar la temporada 2021 y cuando parecía que estaba saliendo del túnel al que se había visto abocado por la lesión en el brazo, en julio de 2020.

“Durante este tiempo me he focalizado más en la lesión de la vista, pero no me he olvidado del brazo, lo hemos continuado trabajando. Ahora nos vamos a fijar mucho en el hombro, este año la prioridad va a ser mi físico, voy a intentar cuidarlo al máximo. Intentaré rodearme de los mejores, los que me den más confianza para cuidar este brazo, que ahora está en mejor forma que cuando lo dejé la pasada temporada. Pero tenemos que prevenir irritaciones y posible problemas. Vamos a trazar un plan para estar lo mejor posible durante toda la temporada”, dijo.

Márquez se partió el brazo derecho, una lesión que revivió sus problemas en el hombro, que ya había sido operado anteriormente, convirtiéndose en un verdadero vía crucis para el catalán.

“El brazo ahora me atrevería a decir que está un poco mejor porque he podido trabajar en el gimnasio. Estamos intentando hacer un planing con todo el equipo y los doctores, porque mi prioridad este año es mantener el físico al cien por cien, sé que si me mantengo lo mejor posible físicamente me va a ayudar. Voy a hacer todo lo que convenga para mantenerme bien físicamente todo el año y poder disfrutar en la pista”, explicó, sin aclarar si ese propósito conllevará un cambio de estilo en el pilotaje o la forma de afrontar los grandes premios.