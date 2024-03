Márquez dice que su caída en Portimao fue por "instinto"

El piloto de Gresini ha terminado la jornada del viernes en el Circuito Internacional del Algarve sin problemas para pasar a la Q2 del sábado después de terminar tercero en la segunda sesión libre.

Pero Marc Márquez registró su primera caída en un fin de semana de carrera sobre la Ducati cuando perdió el control de su GP23 en la curva 5 mientras rodaba en su última vuelta cronometrada.

Márquez dice que un "pequeño cambio" en la moto le dio más confianza para empujar, pero cuando perdió el control de la Ducati en la frenada su "instinto" para pilotar la Honda se apoderó de él y lo llevó a la caída.

"Hicimos un pequeño cambio en la moto, me dio más confianza", dijo Márquez. "Si tienes más confianza, eres capaz de empujar más y paso a paso tenemos que ir en esa dirección".

"La caída, por ejemplo, fue en el time attack, en el último time attack, y como dije ayer cuando estaba detrás de alguien con la Honda me sentía mejor".

"Con la Ducati me siento peor. Por lo tanto, es ahí donde trato de gestionar de una manera nueva. He perdido la parte trasera en la entrada, ha sido una caída extraña, pero al final he cometido un error y tengo que analizarlo bien. Creo que sé por qué me he estrellado".

Y añadió: "Como te he dicho, cuando hago time attack llega mi instinto y entonces estaba acostumbrado a ir superrápido en el vértice con la Honda con algo de deslizamiento".

Marc Márquez, moto accidentada del Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Con esta moto hay que pilotar de otra manera, el potencial está en otra zona".

"En ese punto de frenada tuve la sacudida en la primera parte, y luego la velocidad era demasiado rápida pero he intentado entrar con ese instinto con algo de deslizamiento. Pero ahora sabemos que no puedo".

A pesar de ello, Márquez asegura que está "disfrutando" pilotando la Ducati en Portugal y cree que este fin de semana será "más fácil" gestionar la distancia de carrera que en Qatar.

"Más fácil que Qatar", dijo cuando se le preguntó cómo pensaba que sería gestionar una carrera en Portugal.

"En Qatar me costó un poco más. Estaba pilotando de forma que algunos dirían conservadora, pero simplemente estaba pilotando sin confianza".

"Y parece conservador, pero si no tienes confianza no puedes empujar".

"Aquí la confianza es mayor. Además, Frankie (Carchedi, jefe de equipo) empieza a entender mejor mi estilo de pilotaje, yo empiezo a entender mejor la moto y hemos hecho un pequeño cambio en la moto".

"Empiezo a saber lo que necesito en la moto para ser rápido".

"Y todas estas cosas ayudan a tener más confianza y y sobre todo ser rápido en los tiempos, que es una de las cosas más importantes en el fin de semana de carrera".