Márquez explica su caída en la sprint de Indonesia de MotoGP

Pese a sufrir una nueva caída, la 22ª de la temporada y la segunda del día tras irse al suelo también en la Q2, Marc Márquez no perdió su sentido del humor cuando aseguró que se había caído en la primera vuelta porque "me he guardado para mañana".

"Ha sido corta la carrera, hemos tenido un toque con Aleix Espargaró en la primera curva, en la 10 he salido largo y en la 11 he sentido un ligero toque, nada del otro mundo, y me he ido al suelo", explicaba el piloto de Honda, que esta misma semana ha anunciado que la próxima temporada correrá con Gresini-Ducati.

"Me he caído porque me tenía que caer, he entrado un pelín más rápido en ese punto y derrapando un poco. Con el neumático nuevo, cuando frenas de atrás coge agarre y te empuja de delante.", añadió.

Marc apura sus últimas carreras con Honda, una moto que desde 2020 no le está perdonando nada.

"Es lo que pasa con esta moto, no te puedes calentar, cuando vas a más de lo que sientes tienes que controlar los impulsos, en las primeras vueltas con los otros pilotos quieres hacer un poco más, en Japón salió bien y aquí no. A ver si mañana podemos alargar un poquito más la carrera", insistió.

Una situación que Márquez la conoce y que le ha llevado, además de a irse, a mantener un perfil bajo desde hace ya semanas, en una especie de 'acabar carreras' sin jugarse los bigotes, algo que hoy no pudo controlar.

"Tampoco es que me haya calentado, iba 8º, me refiero a que hay que guardar la distancia con el limite, tengo que pilotar suave, fino, si te pasas pierdes el tren delantero sin aviso, el margen del año pasado no lo logro encontrar. Ayer fuimos un poco mejor, pero la pista ha mejorado y eso hace que cambie el límite, ayer estábamos más arriba y hoy más lejos, buscando los tiempos siempre a rueda, buscándote la vida y con una caída por en medio", como en la Q2.

De cara a la carrera larga de este domingo las expectativas no son mucho mejores.

"Hay que buscar nuestra posición en carrera que todavía no la sabemos y a ver si podemos aguantar todas las vueltas", en referencia a las 27, muchas, programadas, con mucho calor y humedad. "Me da la risa con 27 vueltas, veremos cuál es el neumático trasero para al carrera, viendo el ritmo de la sprint, que era super rápido, creo que hubiéramos podido hacer 10º o 11º, vamos a intentar escoger bien el neumático, hacer una buena carrera y pasarla como podamos", zanjó el de Cervera.