Márquez explica su nueva mentalidad para recuperarse en MotoGP

Silverstone.- Una nueva caída dejó a Marc Márquez sin opciones de acabar el Gran Premio de Gran Bretaña, y desde la carrera de Sepang el año pasado que no completa una distancia de carrera completa. El de Honda, tras los sucedido en Assen y, sobre todo, Alemania (cinco caídas), ha cambiado en este parón veraniego su forma de enfocar los grandes premios, tratando e no arriesgar y buscando construir desde cero para intentar dar la vuelta a la pésima situación por la que atraviesa el constructor japonés en MotoGP.

"Estoy contento porque la idea era recuperar la confianza. Ha sido un fin de semana estable. Es verdad que me caí, pero esta caída puede pasar. El problema es que rompí el ala en la arrancada", dijo para entender los problemas que tuvo para tener una moto más estable.

Como pasó en Portiamo o en Le Mans, la carrera de Márquez se vio frenada en seco por una caída, pero esta vez el español considera que fue muy diferente.

"Me adelantó Enea Bastianini, y hoy no quise tomar riesgos. Llegué a la curva y vi que estaba un poco más mojado. Me moví a la izquierda, él tuvo un susto y se movió hacia allí, y no pude evitarle", relató los acontecimientos.

"Es de estas caídas que no te restan nada de confianza", sentenció, sin embargo.

Con las Honda naufragando en las últimas posiciones, la marca nipona se agarra al proyecto 2024, aunque Márquez sabe que los milagros de la noche a la mañana no existen.

"En Misano probaremos la moto del año que viene, pero como ya he dicho, esto es un campeonato de evolución, y no es que podamos olvidarnos de este 2023 para centrarlo todo en 2024".

Marc Márquez, Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Otra novedad que ha arrojado el fin de semana es que Johann Zarco tienen todos los números para recalar en LCR-Honda la próxima temporada, esgrimiendo el equipo de Lucio Cecchinello que su experiencia puede ayudar al desarrollo de Honda.

"Zarco es un buen piloto, pero han pasado muchos buenos pilotos por aquí", desbarató la teoría.

Seguramente, lo más interesante del fin de semana para Marc es que no se ha hecho daño, aunque el precio sea una nueva forma de afrontar los grandes premios mucho más conservadora.

"Esta mentalidad no es la que me gusta, pero para volver a ser el de antes tengo que empezar de alguna forma. Tengo que hacer lo de este fin de semana, olvidarme de las pantallas de tiempo. Ya llegará el momento de apretar", dijo.

Por último, le preguntaron a Marc por la victoria del jovencísimo David Alonso en la carrera de Moto3. "David es un tipo muy bien llevado por Nico Terol, con quien tengo muy buena relación. Es tímido, va por muy buen camino y es puro talento", fue su diagnóstico.

