Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Crónica de carrera
MotoGP GP de Indonesia

Márquez emerge de un sprint caótico, Martín sufre, Bezzecchi y Fernández al suelo!

Marc Márquez ganó la carrera sprint del GP de Indonesia, marcada por un toque en la salida y por sorprendentes problemas para Jorge Martín.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez

Se esperaba un duelo entre Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, los hombres fuertes desde el inicio del fin de semana en Mandalika, pero un toque en la salida barajó de nuevo las cartas y devolvió sus opciones a los dos principales aspirantes al título, Jorge Martín y Marc Márquez. Martín dominó durante mucho tiempo antes de hundirse de forma extraña al final de la prueba, lo que le dio la victoria a Márquez, nuevo líder del campeonato.

Fernández estaba en la pole por primera vez, por delante de Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. Había que mirar a la segunda fila para ver a los dos primeros del campeonato, con Márquez por delante de Martín, y Fermín Aldeguer a su lado.

Ai Ogura largaba desde la séptima posición por delante de Álex Márquez y Pedro Acosta, mientras que Fabio Quartararo partía desde el 12° lugar y Johann Zarco desde el 20°, tras acumular dos caídas en la clasificación. Consciente de que sus opciones eran limitadas, Zarco fue el único que optó por el neumático medio detrás, con el objetivo de preparar la carrera, mientras que todos los demás prefirieron el blando.

Di Giannantonio tuvo la salida más explosiva y llegaron de a cuatro en paralelo al momento de encarar la frenada, con Márquez que se había colado para ponerse a la altura de Bezzecchi y Fernández. Márquez hizo un movimiento para no tocar a Di Giannantonio, Bezzecchi hizo otro para evitar a Márquez, y el piloto de Aprilia tuvo un contacto con Fernández. Los dos se fueron al suelo, lo que puso fin a su sprint de inmediato.

 

Martín emergió en cabeza por delante de Márquez, con Ogura tercero pero ya distanciado, delante de Di Giannantonio, retrasado en la secuencia de la salida, y Aldeguer. Este último fue rápidamente superado por Pedro Acosta y Álex Márquez.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Muy pronto, Márquez perdió el contacto directo con Martín y ya estaba relegado a un segundo al inicio de la cuarta vuelta. Ogura estaba un segundo detrás de él, con Di Giannantonio a su estela.

Martín ve cómo se le escapa la victoria

Martín iba camino a la victoria, pero en la novena de las 13 vueltas previstas empezó a bajar el ritmo y permitió que Márquez lo superara. Evidentemente no se trataba de una estrategia para aumentar la presión de su neumático, ya que perdió el contacto directo.

 

En dos vueltas, Martín se acercó a Márquez, pero cometió pequeños errores y la diferencia volvió a crecer. A dos vueltas del final, el piloto de Aprilia llegó demasiado rápido a una curva y tuvo que abrir su trayectoria, lo que permitió que Ogura y Di Giannantonio lo superaran.

 

Márquez ya no volvió a verse amenazado y ganó un sprint que parecía prometido a Aprilia... ¡e incluso aprovecha para tomar la punta del campeonato en un circuito donde esperaba tener que limitar daños! Ogura y Di Giannantonio se quedaron con las otras dos medallas, mientras que Martín tuvo que conformarse con la cuarta posición tras su extraño final de carrera.

Acosta recibió un long-lap por demasiados pasos por fuera de la pista, lo que permitió a Álex Márquez superarlo y quedarse con la quinta posición, por delante del piloto de KTM. Aldeguer, Bagnaia y Quartararo se llevaron los últimos puntos. Zarco apenas terminó 14°.

MotoGP - GP de Indonesia - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'37.125

   170.9   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509 170.9   9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326 170.8   7
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112 170.7   6
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463 170.5   5
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068 170.2   4
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558 169.9   3
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003 169.5   2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209 169.5   1
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040 169.0    
11 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546 168.5    
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812 168.4    
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639 168.3    
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671 168.2    
15 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271 168.2    
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066 168.2    
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269 168.2    
18 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910 167.6    
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362 167.6    
20 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502 165.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 0

+13 Vueltas

7.806

 13 Vueltas   Accidente  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+13 Vueltas

7.838

 0.032   Accidente  
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Raúl Fernández celebra una pole esperada en MotoGP tras más de cuatro años sin conseguirla
Artículo siguiente El campeonato de MotoGP tras el sprint en Indonesia: Márquez toma el mando con algunos puntos de ventaja

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

Un punto para Quartararo en Indonesia: "Esperaba terminar en esta posición"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Un punto para Quartararo en Indonesia: "Esperaba terminar en esta posición"

La parrilla de salida del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
La parrilla de salida del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026

Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades

Últimas noticias

F1 EN VIVO: la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
F1 EN VIVO: la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Raúl Fernández dispara contra Bezzecchi en Indonesia: "No es profesional lo que ha hecho"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Raúl Fernández dispara contra Bezzecchi en Indonesia: "No es profesional lo que ha hecho"

Un punto para Quartararo en Indonesia: "Esperaba terminar en esta posición"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Un punto para Quartararo en Indonesia: "Esperaba terminar en esta posición"

Marc Márquez califica de "inhumano" el podio de la sprint mientras continúa su rechazo a los organizadores de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Marc Márquez califica de "inhumano" el podio de la sprint mientras continúa su rechazo a los organizadores de MotoGP