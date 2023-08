Márquez: Honda sigue con los mismos problemas pese a los cambios

Honda introdujo un nuevo carenado aerodinámico en la moto de Takaaki Nakagamien el Gran Premio de Gran Bretaña de hace dos semanas, con un paquete que se asemeja a la filosofía de diseño de KTM y Ducati.

Para el GP de Austria de este fin de semana, tanto Márquez como su compañero de equipo, Joan Mir, llevan el nuevo kit, y el primero pasó las sesiones de entrenamientos del viernes rodando con el paquete antiguo en paralelo con el actualizado.

Aunque tuvo la sensación de ir "cada vez mejor" a lo largo del día con la nueva aerodinámica, Márquez dijo que lo ha obligado a pilotar la RC213V de una manera diferente, pero que sus principales problemas, principalmente la escasa aceleración de la moto, se mantienen.

"Hoy ha sido un día muy exigente mentalmente, porque con esta nueva aerodinámica, la forma de pilotar la moto es completamente diferente", dijo Márquez, que terminó el viernes en 13º posición después de ser bloqueado por Pol Espargaró en una vuelta rápida en la FP2.

"Me he acostumbrado a la Honda durante muchos años, y especialmente el año pasado y la primera mitad de esta temporada, y ahora esta aerodinámica era completamente diferente".

"Pero estaba muy concentrado para aprovechar las ventajas de esta nueva aerodinámica y adaptar mi estilo de pilotaje. Paso a paso fui capaz de hacerlo, y en cada salida me encontraba cada vez mejor".

"Es cierto que fui el único piloto de Honda que saltaba de una aerodinámica a otra. De hecho esta mañana cometí algunos errores, pero (la nueva aerodinámica) cambia mucho el punto de frenada, cambia mucho la forma de abordar la curva".

"Esta tarde, cuando pasé a la nueva aerodinámica, mi equipo hizo un buen trabajo y empecé a sentirme cada vez mejor. He decidido mantener esta nueva aerodinámica para las vueltas rápidas".

"En la primera, estaba demasiado al límite, sinceramente. En la moto me siento demasiado al límite".

Marc Márquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es un estilo de pilotaje diferente, un enfoque diferente de las curvas. Pero los principales problemas son los mismos".

"En la aceleración especialmente, es uno de nuestros puntos débiles. No el caballito, por esta aerodinámica, sino el patinaje (trasero)".

Márquez admite que su forma de probar la aerodinámica está sacrificando resultados, pero seguirá realizando comparaciones consecutivas en el siguiente GP de Catalunya.

"Cada box decide un plan", añadió, cuando se le preguntó si Mir debería haber llevado a cabo el mismo enfoque de pruebas que él.

"Es cierto que en nuestro box sabemos que por los números la nueva aero debería ser mejor en este circuito porque es stop-and-go".

"Pero incluso así prefiero sacrificar un poco el resultado e intentar dar buena información a los ingenieros".

"Por eso he hecho la comparación y mañana tendré las dos motos con la nueva aerodinámica, porque aquí tiene más prestaciones".

"Y luego, en el circuito de Catalunya, volveré a hacer un back-to-back para intentar entender (la nueva aerodinámica) en las curvas rápidas".

"No es la mejor manera de conseguir un buen resultado, pero creo que es un buen planteamiento. El enfoque de hoy ha sido no arriesgar y simplemente he apretado en las dos últimas salidas de la FP2".

Choque al principio 1 / 63 Foto de: Team Gresini Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 5 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 8 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 9 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 12 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 13 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 15 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 16 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 17 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Equipo LCR Honda 18 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 19 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 20 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 22 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 24 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 28 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Equipo LCR Honda 29 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 30 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 32 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 33 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, accidente del VR46 Racing Team 35 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 36 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 37 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 38 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 39 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 41 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 42 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 43 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 44 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 45 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 46 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 47 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 48 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing 49 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing 51 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing 52 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing 53 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 54 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 55 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 56 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 57 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 58 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 59 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 60 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 61 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 62 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 63 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images