Márquez admite que no sabe cómo resolver los problemas de Honda

Sepang.- No parece que los problemas que Honda ha evidenciado estas últimas temporadas vayan a resolverse, por el momento, en este inicio de curso, al menos esa es la impresión, tanto por las palabras como por el lenguaje corporal de los pilotos de la marca.

Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP y el piloto que lleva más años pilotando esta moto, es el elegido, lógicamente, por los ingenieros del proyecto para llevar el desarrollo.

"Tenemos a un nuevo director técnico (Ken Kawauchi) que quiere entender muchas cosas a nivel de conceptos, y eso hace la vida muy difícil a los pilotos. Yo soy el corredor con más experiencia en Honda, de modo que me han elegido a mí para hacer todos esos experimentos. Ellos tendrán sus razones, simplemente me limité a pilotar. Espero que sea útil para ellos", resumió serio Márquez al final del día, tras el que marcó el décimo mejor registro en la hoja de tiempos (1.58.666), siendo la primera moto no italiana en la clasificación.

"Hemos probado muchas cosas durante todos estos días, y ahora espero que analicen toda esa información y traigan algo nuevo a Portugal", donde se celebrará el próximo y último test de pretemporada antes de que arranque el fuego real.

"Siempre quieres más, pero Honda y el equipo ha organizado el test muy bien. Al margen de eso, tengo que decir que físicamente estoy muy bien, cosa que me hizo pilotar con la mejor actitud. Ahora puedo decidir cuándo ir deprisa y cuándo, lento, algo que el año pasado era imposible. Ahora puedo ser muy preciso con los comentarios", valoró del lado positivo el español.

Márquez descartó el sábado una de las tres motos que tenía en su garaje, y ahora parece que se han decidido por una de las dos que restaban.

"Empezamos con cuatro motos; el segundo día, tres. Hoy tuvimos dos motos, y por la tarde me quedé ya solo con una. Pero esta no es la moto que necesito para comenzar el Mundial; sino que necesito un paso delante de esa moto", advirtió.

"No tenemos tiempo de llevar tres motos a Portimao. Era importante tomar una dirección. La que elegimos es muy similar a la de Valencia (test), con los mismos problemas. Y ahora ya toca resolver esos problemas, aunque no sé cómo", exige el campeonísimo.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una curiosidad fue ver la RC213V sin paquete aero, lo que abre la puerta a soluciones desesperadas de Honda.

"Evidentemente que no fue idea mía salir sin aletas. Me dijeron que lo hiciera, y lo hice, a pesar de que era el momento de poner la goma blanda. A veces, como piloto, es importante limitarte a dar tus comentarios. Necesitamos más, pero he notado una reacción".

Pese a que la competitividad de la moto no invita a sacar el champán, Márquez sí tiene algo que celebrar muy importante, y es la recuperación de su brazo derecho.

"Estoy más contento con mi físico que con la moto. Cuerpo hay solo uno; pero motos, puede que tengamos otras cuatro en Portugal".

Al español se le pidió que describiera las deficiencias de la moto y dijo: "Tenemos los mismos problemas del año pasado. La velocidad punta no es mala, pero tardamos demasiado en llegar a esa punta, y eso es cosa de la tracción. En Europa, con rectas cortas, nos será difícil. Y en frenadas de gran velocidad también necesitamos parar mejor la moto para ser más constantes. En la frenada de la primera curva perdemos una décima y media o dos respecto de las Ducati", dijo respecto a Sepang.

Márquez no salió a buscar una vuelta rápida, de hecho no montó ni goma nueva blanda para intentarlo.

"Si tu eres realista es mucho más fácil controlar la ansiedad. Por la tarde todo el mundo puso la goma blanda, parecía una cronometrada, y los míos (neumáticos blandos) se quedaron en la caja. Tenemos que mejorar, porque estamos para entrar entre los cinco primeros pero muy justo", finalizó el de Cervera.

